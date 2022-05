Ligue 1 : date, heure, règlement... Tout savoir sur les barrages entre Auxerre et Saint-Étienne

Qui de l'AJ Auxerre ou l'AS Saint-Étienne sera en Ligue 1 l'année prochaine ? Depuis la saison 2017-2018, fini la relégation automatique pour les trois derniers du championnat : place aux barrages. Désormais, seuls les deux derniers de Ligue 1 sont relégués en Ligue 2, et les deux premiers de Ligue 2 accèdent à la Ligue 1. Cette année, Metz 19e et Bordeaux 20e, n'ont pas pu échapper à la relégation. Saint-Étienne, 18e, va donc passer par les barrages.

Les Verts seront opposés à l'AJ Auxerre, 3e de Ligue 2 cette saison et sorti vainqueur des Play-offs. Les deux équipes vont s'affronter dans une double confrontation : un match aller ce jeudi 26 mai à Auxerre à 19h00 et un match retour dimanche à Saint-Étienne à 19h00 également. Les deux rencontres seront à suivre sur beIN SPORTS 1 et Prime Vidéo.

Cette double confrontation suivra les règles appliquées l'an dernier à savoir que l'équipe qui aura marqué le plus de buts sur l'ensemble des deux matches évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. En cas d'égalité, la règle du but à l'extérieur s'applique. Si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts à domicile et le même nombre de buts à l’extérieur, une prolongation de deux fois 15 minutes est jouée, avec tirs au but si toujours égalité.

L'AS Saint-Étienne, 10 fois Champion de France, n'a plus quitté la Ligue 1 depuis 2004. De son côté, l'AJ Auxerre n'a plus connu la première division depuis 10 ans.

