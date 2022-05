Roland-Garros : l'exploit renversant de Gilles Simon face à Carreno Busta

C'est sans aucun doute cela qu'on appelle la magie de Roland-Garros. Sans résultat depuis de longs mois sur le circuit principal, le vétéran Gilles Simon, redescendu à la 159e place du classement ATP, s'est offert ce mardi soir au premier tour des Internationaux de France l'Espagnol Pablo Carreno Busta; Dans un combat qui aura duré près de 4 heures, le Tricolore, titulaire d'une wild card, s'est imposé face au numéro 18 mondial en cinq sets : 6-4, 6-4, 4-6, 1-6, 6-4.

Celui qui dispute son dernier Roland Garros, avant de prendre en fin de saison une retraite bien méritée, s'est offert un baroud d'honneur incroyable sur le court Simonne-Mathieu. Dans une ambiance de stade de football et sous les "Gilou" incessants qui descendaient des tribunes accompagnés des traditionnelles olas, le Niçois est passé par toutes les émotions.

Les deux premiers sets de Simon furent à l'image des plus belles années de sa carrière. Un jeu de défense parfaitement rôdé, une couverture de terrain quasi-exemplaire et une concentration sans faille lors des moments importants. De quoi faire dégoupiller son adversaire. Mais dans la troisième manche, la fatigue a commencé à se faire sentir et Carreno Busta retrouvait peu à peu sa puissance en plaçant des attaques qui laissaient le Français, au bord de la rupture physique, dans les choux. On aurait alors pu croire que sa chance était passée.

C'était sans compter sur la résilience incroyable dont a fait preuve le joueur de 37 ans. Dos au mur dans le dernier set, il a pu compter sur un public retrouvé et déchaîné. Transfiguré par les encouragements, l'ancien numéro 6 mondial a alors réussi à faire craquer un joueur espagnol conspué à chacune de ses mises en jeu. À une heure du matin, Gilles Simon pouvait enfin lever les bras au ciel et exulté, son dernier Roland Garros est déjà réussi.

