publié le 26/10/2020 à 00:50

Des passagères ont subi de force des examens corporels poussés après la découverte d'un nouveau-né prématuré abandonné dans les toilettes de l'aéroport de la capitale qatarie, Doha.

Ces femmes, dont le nombre n'a pas été précisé, ont été débarquées d'avions et conduites dans des ambulances où elles ont subi des examens pour savoir si elles avaient accouché récemment. "(Les fonctionnaires) forçaient les femmes à subir des examens corporels essentiellement des tests forcés de Papanicolaou (des frottis, ndlr)", a déclaré dimanche 25 octobre une source à Doha qui a été informée d'une enquête interne sur l'incident.

Les faits, rapportés par la télévision australienne Seven News, se sont produits le 2 octobre et ont été révélés par des passagers australiens. Le bébé était mort lorsqu'il a été découvert, a indiqué Seven News, ce qui n'a pas été confirmé par des sources à Doha. En raison de l'incident, l'un des vols, le QR908 de Qatar Airways à destination de Sydney a eu quatre heures de retard, selon le site de surveillance Flight Radar 24.

Les femmes enceintes sévèrement punies

Des femmes d'autres pays et d'autres vols ont subi des examens similaires, mais l'ampleur de l'incident n'est pas encore connue. Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce a indiqué à Seven News avoir "fait officiellement part aux autorités" qataries de ses "graves inquiétudes concernant l'incident". Il a ajouté avoir "reçu l'assurance que des informations détaillées et transparentes sur l'événement seront bientôt fournies" par le Qatar. Une enquête est en cours, selon Seven News.

Le Qatar pratique la loi islamique qui punit sévèrement les femmes qui tombent enceinte hors du mariage. Sollicitée dimanche, Qatar Airways n'a pas fait de commentaires. La pandémie de Covid-19 a forcé la compagnie aérienne à réduire ses vols.