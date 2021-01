Trophée des champions : pourquoi l'OM défie le PSG à Lens mercredi 13 janvier

publié le 12/01/2021 à 06:33

Un nouvel entraîneur, qui doit vite se projeter sur le Trophée des champions : si les températures et le calendrier n'étaient pas là pour le rappeler, les supporters du PSG pourraient se croire au début de l'été. Traditionnellement organisé fin juillet/début août, une semaine avant la reprise de la Ligue 1, le match opposant sur le papier le dernier champion de France au vainqueur de la Coupe de France se joue cette saison le 13 janvier.

Sur le papier, car pour la sixième fois de l'histoire récente - depuis 1995, lire plus bas -, le lauréat de la Ligue 1 se frotte à son dauphin. C'est ce qui arrive lorsqu'un club réalise le doublé championnat-coupe, comme l'a fait le PSG en 2015, 2016, 2018 et donc 2020, Lyon en 2008 et Lille en 2011. Au moment de l'arrêt définitif de la L1 en raison de la pandémie de coronavirus, c'est l'OM qui occupait la 2e place.

Avant que la situation sanitaire n'entraîne le bouleversement du calendrier sportif, ce 44e Trophée des champions devait se tenir le samedi 1er août. Trois villes étaient pressenties début 2020 pour l'accueillir : Abidjan en Côte d'Ivoire, Minneapolis aux États-Unis et Bordeaux. La LFP a finalement opté en décembre pour Lens et son stade Bollaert-Delelis. La rencontre se déroulera donc en France pour la première fois depuis 2008 (Bordeaux).

Première en France depuis 2008

La Ligue a ensuite systématiquement délocalisé sa "vitrine" : à Montréal (Canada), Radès (Tunisie), Tanger (Maroc), Harrison (USA), Libreville (Gabon), Pékin (Chine), Montréal une seconde fois, Klagenfurt (Autriche), de nouveau Tanger et Shenzhen (Chine) en 2018 et 2019. Marseille avait accueilli en 1955 la première édition de ce qui s'appelait alors le Challenge des champions, compétition en vigueur jusqu'en 1962, puis de 1965 à 1973 et de 1985 à 1986.

En 1995, le Paris Saint-Germain décrochait le premier Trophée des champions à Brest face à Nantes. Le club de la capitale en a depuis ajouté huit à sa collection (record), en 1998 et depuis 2013, soit une série en cours de sept succès, contre Bordeaux, Guingamp, Lyon deux fois, Monaco deux fois et Rennes. Marseille l'a de son côté remporté trois fois (1971, 2010, 2011).

En 2010, l'OM s'était imposé

Ce 99e "Clasico" de l'histoire entre le PSG et l'OM sera un remake de l'affiche du 28 juillet 2010 à Radès. Les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 0-0 à la fin du temps réglementaire. Sans en passer par la prolongation, les Marseillais de Didier Deschamps avaient dominé les Parisiens d'Antoine Kombouaré 5 tirs au but à 4.

Marseille venait de décrocher son neuvième et dernier titre de champion de France, Paris une huitième Coupe de France (sur 13). Peguy Luyindula avait manqué le premier tir parisien, Ludovic Giuly le dernier. Malgré le loupé de Lucho Gonzalez, l'OM avait conclu par Édouard Cissé.