Mercato : l'OM proche du latéral droit Pol Lirola, Kevin Strootman attendu au Genoa

publié le 11/01/2021 à 12:42

Si le dossier de l'avant-centre ne semble pas avoir évolué depuis près d'une semaine, l'Olympique de Marseille serait sur le point de trouver un renfort pour le poste de latéral droit. Un prêt de l'Espagnol Pol Lirola (23 ans), qui évolue à la Fiorentina depuis août 2019, est évoqué par plusieurs sources en Italie, avec une option d'achat d'environ 12 millions d'euros.

Ce droitier de 1,83 m est bien connu du nouveau directeur du football de l'OM, Pablo Longoria, lui aussi Espagnol. Le jeune dirigeant de 34 ans est notamment passé par la Juventus Turin et Sassuolo, les anciens clubs de Lirola. "On a l'option avec Lirola mais aussi avec les autres, on va voir si on peut confirmer dans les prochains jours", a confirmé André Villas-Boas à l'issue du nul (0-0) face à Dijon.

Dans le sens des départs, l'OM devrait prêter son milieu néerlandais Kevin Strootman (30 ans) au Genoa, qui lutte pour le maintien en Serie A, a indiqué samedi 9 janvier le club italien. "Nous sommes sur la bonne voie pour conclure, il ne manque que la visite médicale", a assuré le président Enrico Preziosi sur Rai Radiodue. "Je suis particulièrement satisfait car je connais l'homme", a-t-il ajouté.

L'international néerlandais (45 sélections) n'a été titularisé qu'une seule fois cette saison à Marseille, se contentant de bouts de matches. Le club lui cherche un point de chute depuis plusieurs semaines, notamment en raison de son salaire important. Marseillais depuis l'été 2018, Strootman a gardé une bonne cote en Italie depuis son passage à la Roma (2013-2018).