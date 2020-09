Sans Mbappé, sans Neymar, avec quels joueurs le PSG commence-t-il sa saison ?

publié le 10/09/2020 à 19:22

Neymar, Mbappé, Di Maria, Navas, Icardi, Paredes, Marquinhos : en temps normal, ces sept joueurs contribuent très largement à rendre le PSG quasiment imbattable. Manque de chance pour le club parisien, tous sont indisponibles pour le premier match de sa saison en Ligue 1, ce jeudi 10 septembre contre Lens (21h), après avoir été testés positifs au coronavirus.

En plus de l'absence de son gardien titulaire, Keylor Navas, Paris ne peut pas non plus compter sur son remplaçant habituel, Sergio Rico, puisque l'Espagnol n'était pas sous contrat avec le club à la date initialement prévue pour ce match, le 29 août.

Ce sera donc l'opportunité pour Marcin Bulka, 20 ans, de faire ses preuves dans les cages. Le gardien polonais n'a disputé qu'une rencontre avec le club de la capitale, le 30 août 2019, ne concédant pas de but lors de la victoire contre le FC Metz (2-0).

Jesé de retour, première pour Xavi Simons

Face aux absences en cascade, le PSG a dû piocher dans ses réserves, jusqu'à aller chercher Jesé Rodriguez. Acheté pour 25 millions d'euros au Real Madrid en 2016, l'Espagnol ne s'est jamais imposé au PSG et a enchaîné quatre prêts successifs, à Las Palmas, Stoke City, au Bétis Séville puis au Sporting Portugal, sans convaincre.

Les jeunes sont nombreux parmi les 20 joueurs retenus pour cette rencontre, et certains pourraient en profiter pour faire une première apparition. C'est particulièrement le cas en attaque, où Arnaud Kalimuendo, 18 ans, est pressenti pour débuter la rencontre.

Plus jeune encore, Xavi Simons, 17 ans, figure lui aussi sur la feuille de match. Le milieu de terrain néerlandais, passé par le centre du formation du FC Barcelone, est très attendu et bénéficie d'ores et déjà d'une certaine notoriété, amassant plus de 2,5 millions d'abonnés en ligne.

Malgré la Covid-19, le PSG bénéficie certains de ses joueurs plus installés. C'est le cas de Marco Verratti, de retour de blessure, Presnel Kimpembe, Ander Herrera ou encore Pablo Sarabia.