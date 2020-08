Ligue des Champions : qui est Sergio Rico, le second gardien du PSG ?

publié le 18/08/2020 à 15:28

Sergio Rico connaît bien les grands rendez-vous européens. L'ancien gardien du FC Séville a remporté deux Europa League, en 2015 et en 2016. L'expérience en Ligue des Champions ne lui manque pas non plus : le portier a déjà disputé 24 rencontres de C1, dont une titularisation avec le PSG cette saison, contre Galatasaray en phase de poule.

Ce mardi 18 août, face au RB Leipzig, l'Espagnol remplacera en demi-finale de Ligue des Champions Keylor Navas, victime d'une lésion musculaire. Une absence de poids, alors que le portier costaricien s'était une nouvelle fois montré décisif en quart de finale face à l'Atalanta Bergame, arrêtant dès la 11ème minute une tête à bout portant de Hateboer.

Avec un palmarès déjà bien rempli et de l'expérience, il peut paraître étonnant que Sergio Rico se contente d'un rôle de suppléant. Tout avait très bien commencé pour le jeune portier : lors de la saison 2014-2015, alors qu'il n'a que 21 ans, il passe de troisième gardien à titulaire, doublant au passage l'international portugais Beto et l'Argentin Mariano Barbosa.

Une première saison qui se termine en apothéose, avec une finale d'Europa League remportée en tant que titulaire contre les Ukrainiens du FK Dnipro, et une première convocation dans le groupe de la sélection espagnole, le 26 mai 2015.

Un prêt à Fulham compliqué

Les deux saisons suivantes se dérouleront aussi de manière globalement positive pour le gardien andalou, qui préserve sa place de titulaire en club, et est sélectionné avec la Roja pour participer à l'Euro 2016. En championnat, il signe 10 clean sheets (des matchs sans encaisser de buts) en 2015-2016 et 12 en 2016-2017.

Mais malgré les bonnes performances, Sergio Rico est irrégulier et commet trop souvent des erreurs coûteuses, suscitant l'agacement d'une partie des supporters de Séville. En mars 2018, avant une rencontre de Ligue des Champions face au Bayern Munich, il est, à sa surprise, relégué sur le banc par l'entraîneur italien Vincenzo Montella. Une décision lourde de conséquence, qui le poussera à quitter le club à la fin de la saison.

Sergio Rico tente une première fois de se relancer à Fulham, club de la banlieue de Londres engagé en Premier League pour la saison 2018-2019. S'il réussit à s'imposer comme gardien titulaire, l'expérience n'est pas entièrement positive. Fulham finit 19ème du championnat et est relégué, ayant encaissé le plus grand nombre de buts sur la saison (81).

Cet enchaînement d'événements malheureux mène le gardien espagnol, en toute fin de mercato, à s'engager avec le PSG pour un nouveau prêt lors de la saison 2019-2020. Sergio Rico sait d'avance que la présence de Keylor Navas, trois fois vainqueur de la Ligue des Champions, le cantonne à une place de remplaçant. Cette demi-finale sera la 10ème apparition du portier sous les couleurs parisiennes. Une occasion de redevenir, à 26 ans, un gardien reconnu à l'échelle européenne.