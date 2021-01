Leonardo et Mauricio Pochettino avec les adjoints de l'Argentin à Saint-Germain-en-Laye le 5 janvier 2021

publié le 06/01/2021 à 15:59

2020 a cédé sa place à 2021, Thomas Tuchel la sienne à Mauricio Pochettino mais un élément n'a pas changé : l'infirmerie du Paris Saint-Germain est toujours garnie. Pour son baptême en tant qu'entraîneur du club parisien (il y a joué de 2001 à 2003 et en a été le capitaine), mercredi 6 janvier (21h) à Saint-Étienne, l'Argentin doit composer sans neuf éléments.

Neymar n'est toujours pas complètement remis d'une entorse à la cheville contractée le 13 décembre contre Lyon. Sont également blessés les défenseurs Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Layvin Kurzawa et Juan Bernat, les milieux Danilo Pereira et Leandro Paredes et l'attaquant Mauro Icardi, tandis que Rafinha a été testé positif au coronavirus.

Dès lors, Pochettino n'a pas l'embarras du choix pour composer son premier 11 de départ, à 53 jours du 8e de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone au Camp Nou (le mardi 16 février) - Paris a neuf matches au programme d'ici là.

Verratti plus avancé en phase offensive ?

Devant Keylor Navas, la ligne défensive, avec un retour à quatre éléments, devrait être composé de Colin Dagba, Marquinhos, Thilo Kehrer et Mitchel Bakker ; Timothée Pembélé à droite et Abdou Diallo dans l'axe sont ses deux autres options. Au milieu, le trio Ander Herrera-Idrissa Gueye-Marco Verratti est pressenti.

En l'absence de Neymar, l'Italien va-t-il hériter des clefs du jeu ? Sur les premières séances d'entraînement disputées avec Pochettino, il est apparu dans une position plus offensive, quasiment en numéro 10, lorsque son équipe avait le ballon. Ce sera peut-être la première touche apportée par le nouveau coach.

En attaque, Kylian Mbappé évoluera à gauche, Moise Kean dans l'axe et Angel Di Maria à droite. Quel schéma proposera Claude Puel en face ? Un doute existe entre un 5-3-2 et un 4-4-2 avec... l'ancien Parisien Adil Aouchiche en soutien de Romain Hamouma. Les Verts (14es) ont stoppé l'hémorragie en fin d'année. Paris n'est que 3e, à une longueur de Lyon et Lille.

Saint-Étienne - PSG : les compos probables

Saint-Étienne : Moulin - Debuchy (cap.), Moukoudi, Kolodziejczak, Retsos (ou Hamouma), Trauco - Youssouf, Gourna, Aouchiche - Nordin, Bouanga.

PSG : Navas - Dagba (ou Pembele), Marquinhos (cap.), Kehrer (ou Diallo), Bakker - Herrera, Verratti, Gueye - Di Maria, Kean, Mbappé.