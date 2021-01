Mercato : qui est Arkadiusz Milik, l'attaquant que l'OM a dans le viseur ?

publié le 05/01/2021 à 14:14

"Grantatakan". Depuis le départ de Bafétimbi Gomis en juin 2017, l'expression moqueuse revient à chaque mercato, estival et hivernal, à Marseille, pour souligner la difficulté de recruter enfin un avant-centre régulier dans les performances sur la durée. Valère Germain ne s'est jamais imposé dans le 11 de départ. Mario Balotelli n'est resté que cinq mois. Les quolibets s'abattent toujours sur Konstantinos Mitroglou. Et Dario Benedetto traverse trop de trous d'air.

Auteur de ses trois premiers buts de la saison 2020-2021 de Ligue 1 en trois rencontres successives fin novembre et début décembre contre Nantes, Nîmes et Monaco, l'Argentin de 30 ans n'est pas parvenu à enchaîner pour porter un OM sérieusement au ralenti en fin d'année (deux revers et un nul). Aussi, l'entraîneur André Villas-Boas ne s'en cache pas : il souhaite attirer en janvier un nouvel attaquant de pointe.

Le Portugais a même un nom précis en tête : Arkadiusz Milik, 26 ans, Polonais gaucher de 1,86 m en disgrâce à Naples. "On est intéressés mais il n'y a pas de discussions avancées avec le club ou le joueur, a précisé 'AVB', lundi 4 janvier. Ça n'est pas si avancé que ça, ça n'est pas pour les prochains jours. C'est un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne".

"On est sur beaucoup de dossiers à cause de ce qu'on n'a pas fait lors du dernier mercato (recruter un attaquant de pointe, ndlr)", a poursuivi l'ancien coach de Porto, Chelsea ou Tottenham. "Milik n'est pas la seule option. C'est la plus dure, peut-être, parce que c'est un joueur important. Ça n'est pas très simple". La Juventus Turin serait en effet également sur les rangs.

Arrivé à Naples en 2016 en provenance de l'Ajax Amsterdam, le numéro 99 est en rupture avec le club italien avec lequel il n'a pas souhaité prolongé et sera en fin de contrat à la fin de la saison. Il n'a pas joué depuis le début de saison, sauf en sélection polonaise (il y compte 49 apparitions pour 14 buts). Mais avant cette mise à l'écart, il restait sur 36 buts en 85 rencontres sur deux ans avec le SSC Napoli.

Une première offre rejetée

Villas-Boas a par ailleurs répété qu'il imaginait le mercato se décanter "plus tard", vers la fin du mois de janvier, et a rappelé que les moyens financiers de l'OM étaient "limités". "On va refaire des discussions avec le propriétaire pour savoir où on en est et où on peut aller. On sait les limites qu'on a et la crise que tout le monde traverse. On ne peut pas dépenser trop, c'est logique. Je ne vais pas mettre ce genre de pression sur la direction".

Selon plusieurs sources, l'OM aurait formulé une première offre, mardi 5 janvier, autour de 7 millions d'euros. Naples en demande au moins le double après avoir déboursé près de 32 millions d'euros pour se l'offrir il y a quatre ans et demi.