Nantes : comment Raymond Domenech est devenu un nouvel homme

27 ans, 7 mois et 4 jours après, Raymond Domenech va de nouveau s'asseoir sur un banc de touche en tant qu'entraîneur d'une équipe de Ligue 1, en l'occurrence le FC Nantes. À l'époque, celui qui est désormais âgé de 68 ans dirigeait Lyon. L'aventure entamée en 1988 s'était achevée le 2 juin 1993 sur un revers 3-2 à domicile contre Bordeaux.

10.080 jours plus tard, et alors qu'aucun observateur n'y croyait encore, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France (2004-2010) a donc de nouveau enfilé le survêtement, à la demande du président nantais Waldemar Kita. Sa mission : maintenir les Canaris (16es), qui n'ont plus gagné depuis deux mois et n'ont que trois points d'avance sur le barragiste.

Mercredi 6 janvier, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1, les regards vont donc se tourner vers Rennes, 4e après quatre victoires de rang fin 2020 - mais aussi vers Saint-Étienne pour une autre première, celle de l'Argentin Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain.

Apaisé, affable, résilient sur son passé

Depuis sa nomination officielle le 26 décembre, Raymond Domenech ne semble plus tout à fait le même homme : apaisé, affable, résilient sur son passé et le fameux cauchemar de la fin de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, avec cette grève des joueurs à Knysna pour protester contre l'exclusion de l'équipe de Nicolas Anelka.

"Depuis que j'ai écrit le livre (Tout seul, paru en novembre 2012, ndlr), je me suis débarrassé de ça, assure-t-il. J'ai vécu autre chose. Il y a longtemps que pour moi tout ça... J'ai l'impression que c'est une autre vie. Je suis heureux d'être là, et je vais essayer de tout faire pour ne pas reproduire les erreurs que j'ai commises à un moment ou à un autre".

L'ancien sélectionneur des Bleus ne dira pas un mot de plus sur ces erreurs. Il évoque en revanche son évolution en tant qu'entraîneur. "J'ai appris que ce sont les joueurs qui gèrent. Si j'avais quelque chose à faire, c'est encore plus de relationnel avec eux - ce qu'ils attendent, comment ils veulent que ça fonctionne et avoir une idée commune ensemble".

Disponible et ouvert, malin voire charmeur par moments, Raymond Domenech excelle dans l'art de parler sans rien dire ou presque, en esquivant les questions. Place, maintenant, au terrain. Après avoir testé trois systèmes de jeu à l'entraînement, il a assuré mardi 5 décembre avoir déjà "une idée précise" de celui qu'il alignera face à Rennes.