Saint-Étienne en Ligue 2 : les Verts à leur place ?

Une séance de penaltys fatale, un envahissement de terrain avec des tirs de fumigènes et des échauffourées en dehors de son stade Geoffroy-Guichard : l'AS Saint-Étienne, battue par Auxerre dimanche 29 mai en barrage retour (5 tirs au but à 4), 1-1 à la fin de la prolongation après le 1-1 de l'aller), a fait ses adieux à la Ligue 1 dans le plus grand chaos.

Cette relégation en Ligue 2 après 18 saisons consécutives dans l'élite vient sanctionner une saison calamiteuse des Verts, qui avaient arraché in extremis le droit de disputer les barrages après un résultat nul à Nantes (1-1) lors de la 38e et dernière journée du championnat.

Le miracle espéré avec l'arrivée de Pascal Dupraz, qui avait déjà contribué aux sauvetages de Toulouse (2016) ou Évian-Thonon-Gaillard (2014), n'a pas eu l'effet escompté. Et maintenant ? Que vont devenir les Verts ? Sont-ils à leur place en L2 ? Autour de Christophe Pacaud, retrouvez Serge Pueyo, Thibaud Chaboche et Kervin Portelli.

