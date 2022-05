"Franchement, j’ai eu, oui, j’ai eu un peu peur. Enfin, j’ai eu peur, disons-le, j’ai eu peur samedi". Le président de l'association Paris Football Club, Patrick Gobert était présent au Stade de France, samedi 28 mai pour la finale de la Ligue des champions, et a vécu les incidents qui ont émaillé la soirée au plus près.

"On a mis du temps à atteindre le premier barrage, raconte-t-il. Il y avait un premier filtre, on présentait juste le téléphone ou un billet, donc il n’y avait pas vraiment de contrôle : c’était vraiment une espèce de porte ouverte. Après, c’était très près de l’entrée aux portes, donc on a vite été catapultés entre guillemets contre les portes, et notamment nous la porte U où il y a eu beaucoup d’incidents, et là on a pris conscience tout de suite qu’on ne pourrait pas rentrer".

Pourquoi ? Car "personne n’ouvrait les portes, les gens s’agglutinaient, et il y avait une espèce d’escouade de garçons qui étaient là pour foutre le bazar, ils n’avaient pas de maillot du Real Madrid ou de Liverpool".

Je n’ai jamais eu peur dans un stade, jamais Patrick Gobert

"J’ai fait trois Coupes du monde, je suis allé un peu partout dans les stades, j’ai été abonné à l’OM qui a quand même un stade chaud, au Parc des Princes, poursuit Patrick Gobert. Je n’ai jamais eu peur dans un stade, jamais. J’ai eu parfois des craintes de croiser des gens un peu chauds, un peu ivres. Mais pour répondre à votre question, franchement, j’ai eu, oui, j’ai eu un peu peur. Enfin, j’ai eu peur, disons-le, j’ai eu peur samedi".

"J’ai couru, parfois, pour échapper aux gaz (lacrymogènes, ndlr). Il y a deux gars qui m’ont chopé, des gars de là-bas qui m’ont dit 'msieur, msieur, on va vous protéger'. Et en fait, ils n’étaient pas en train de me protéger, ils étaient en train de me toucher à l’intérieur de ma veste. Il y avait des gens qui étaient là pour faire leur petite délinquance, leur petit business. Ils ne sont là que pour ça".

