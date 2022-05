Après le chaos au Stade de France samedi soir, de nouveaux incidents ont émaillé un match de football en France. Ce dimanche soir, au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, juste à la suite de la victoire de l'AJ Auxerre, qui condamne les Verts à la Ligue 2, des centaines de supporters ont envahi la pelouse.

Sur la pelouse, ils ont jeté des dizaines de fumigènes et de feux d'artifices sur la tribune présidentielle et en direction des bancs de touche. Des tirs tendus qui auraient pu faire des victimes. Les CRS ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. "Ça faisait assez peur et j'ai eu mal aux yeux. Je suis content qu'on s'en soit sorti quand même, car en plus c'était mon premier match au stade", raconte Maxence, 9 ans.

Les incidents se sont poursuivis à l'extérieur du stade. Plusieurs voitures des joueurs ont ainsi été dégradés. Les CRS ont dû charger à plusieurs reprises. Certains supporters ont tenté de justifier cette violence. "Ca fait trois ans qu'on frise la Ligue 2, donc on est très en colère. On est obligés d'en venir à la violence", témoigne une femme. Mais la majorité regrette ces incidents : "Ce qu'ils ont fait les supporters, c'est dégueulasse. Ce sont de faux supporters. Malheureusement, ils n'ont pas de cerveau", dit un supporter des Verts, avant qu'une femme ajoute qu'on "ne peut pas accepter qu'un match de football finisse comme ça. On ne peut pas mettre des vies en jeu, ce n'est pas possible".

Selon la préfecture, au moins 17 supporters, deux joueurs de l'AJA et 14 policiers ont été légèrement blessés.

À écouter également dans ce journal

