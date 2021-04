RTL Foot : un samedi décisif dans la course au titre en Ligue 1 ?

publié le 02/04/2021 à 22:30

À la veille d'un samedi 3 avril palpitant en Ligue avec les quatre premiers sur le pont, Monaco face à Metz à 13h, Lyon à Lens à 21h et surtout le choc PSG-Lille à 17h, RTL Foot vous livre toutes les dernières informations, à commencer par le forfait de Marco Verratti côté parisien. Non seulement touché à la cuisse gauche, le milieu italien a en plus contracté le coronavirus et est aussi forfait pour le quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern à Munich.

Dans la première heure de l'émission retrouvez également un entretien exclusif avec le milieu de l'équipe de France Adrien Rabiot au sortir de la première séquence des Bleus dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (sept points pris sur neuf possible en trois matches), les "stories" de Baptiste Durieux et la chronique "Inside Ligue 1" avec le joueur de Brest Paul Lasne.

Dans la deuxième heure, place aux grands débats de RTL Foot, en commençant par un retour sur les dernières déclarations de Kylian Mbappé sur sa "fatigue" par rapport aux critiques à certaines de ses prestations. Autres thèmes : la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2021, l'absence de Robert Lewandowski face au PSG en Ligue des champions, l'avenir de Erling Haaland...