publié le 01/04/2021 à 00:33

"Ça ne doit pas arriver. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. La Macédoine est arrivée deux fois devant notre but et a marqué deux fois. C'était trop facile". Capitaine de la Mannschaft et auteur de l'égalisation, Ilkay Gündogan était sous le choc quelques secondes après le coup de sifflet final. Après 17 victoires consécutives en qualifications pour la Coupe du monde, l'Allemagne a été battue à domicile (1-2) par la Macédoine du Nord, mercredi 31 mars.

Malgré le but de Gündogan sur un pénalty généreux (63e), la 65e nation au classement Fifa s'est imposée à Duisbourg sur la pelouse de la 13e grâce à Goran Pandev (45e+2) et Elif Elmas (85e). Depuis un 4-4 contre la Suède en 2012, la Mannschaft n'avait plus lâché un seul point dans un groupe de qualification au Mondial. Les Allemands sont 3es de leur groupe avec 6 points, derrière l'Arménie (9 pts) et à égalité avec la Macédoine.

"La déception est énorme", a reconnu le sélectionneur Joachim Löw, "il est difficile de faire une analyse à chaud, mais nous étions fatigués, nous avons manqué de fraîcheur, nous avons été lents en attaque, mais même quand nous avons été rapides, nous n'avons pas trouvé les moyens de poser des problèmes à notre adversaire".

Occasions énormes

Car si Gnabry, Goretzka ou Werner manquent à l'Euro (11 juin-11 juillet) des occasions énormes comme ils l'ont fait contre la Macédoine, ils risquent de le payer très cher dans le "groupe de la mort", contre la France, championne du monde, le Portugal, champion d'Europe en titre, et la Hongrie, co-organisateur de l'Euro.