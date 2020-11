RTL Foot : revivez PSG-Bordeaux et France-Italie en rugby

publié le 28/11/2020 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro et Giovani Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Samedi 28 novembre, le PSG, leader avec deux points d'avance sur Lille, recevait Bordeaux, 12e après avoir renoué avec la victoire à Rennes grâce à Hatem Ben Arfa (0-1) lors de la 11e journée. Retrouvez également le débrief du match de l'après-midi (Marseille-Nantes) et la séquence "RTL petit-pont", où la parole est donnée à des jeunes joueurs (9-14 ans)

Bonus de cette émission : le match de rugby France-Italie en direct du Stade de France, comptant pour la 3e et dernière journée de la Coupe d'automne des nations, quatre jours après le décès brutal de Christophe Dominici. Un hommage émouvant lui a été rendu. Aux commentaires, Jean-Michel Rascol et Isabelle Langé.