RTL Foot : revivez Montpellier-PSG

publié le 05/12/2020

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro et Giovani Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Samedi 5 décembre, le PSG, leader avec un point d'avance sur l'Olympique Marseille, se déplaçait à Montpellier (5e) avec une équipe très largement remaniée, trois jours après sa victoire en Ligue des champions à Manchester United (1-3).

Retrouvez également le débrief du match de l'après-midi (Rennes-Lens) et la séquence "RTL petit-pont", où la parole est donnée à des jeunes joueurs (9-14 ans). Cette semaine, ils se penchent sur Kylian Mbappé. Enfin, le Conseil de l'Europe est consacré à la Liga.