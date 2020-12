Messi : Manchester City a toujours une longueur d'avance sur le PSG

publié le 04/12/2020 à 12:22

Pour un appel du pied, il est net et précis. Dès que Neymar peut émettre des louanges sur son ancien coéquipier au FC Barcelone Lionel Messi, il ne s'en prive jamais, comme mercredi 2 décembre au micro d'une chaine argentine. "Ce dont j'ai le plus envie, c'est de rejouer avec lui et profiter encore de lui sur le terrain. Où je le ferais jouer ? N'importe où, c'est pas un problème, même à ma place. Il faudrait essayer l'année prochaine".

Tenter de convaincre l'attaquant de 33 ans de rejoindre le PSG, une idée qui plaît aussi à un autre Parisien, le milieu Leandro Paredes, coéquipier de Messi en sélection. "On a un groupe incroyable, de bons joueurs, de bonnes personnes. On profite de cela. On se bat tous pour se défendre les uns les autres. J'espère que Leo prendra la meilleure décision pour lui, mais on l'accueillera à bras ouverts".

Lionel Messi, en fin de contrat avec le Barça en juin prochain, est libre de signer dès le mois de janvier dans un nouveau club, qui n'aura aucune indemnité de transfert à payer. À ce jour, Manchester City, où officie son ancien entraîneur catalan Pep Guardiola (qui vient de prolonger son aventure anglaise jusqu'en 2023), a une longueur d'avance pour attirer le sextuple Ballon d'Or.