Nice : Patrick Vieira démis de ses fonctions

Patrick Vieira et les Niçois à l'Allianz Riviera le 20 septembre 2020

publié le 04/12/2020 à 11:51

La défaite à domicile contre les Allemands du Bayer Leverkussen (2-3) en Europa League aura été celle de trop pour le président Jean-Pierre Rivère et les dirigeants niçois. Un peu plus de deux ans après son arrivée sur le banc de l'OGC Nice, Patrick Vieira a été démis de ses fonctions d'entraîneur, vendredi 4 décembre en fin de matinée.

L'ancien milieu défensif (Cannes, AC Milan, Arsenal, Juventus Turin, Inter Milan, Manchester City), âgé de 44 ans, est remplacé par son adjoint, le Roumain Adrian Ursea (53 ans). 11e de Ligue 1 après 12 journées, le Gym se rend à Reims, dimanche 6 décembre (17h). Il reste sur une série de cinq défaites toutes compétitions confondues, deux en championnat et trois en Europa League.

Patrick Vieira, champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 avec les Bleus (107 sélections, 6 buts), s'était engagé avec les Aiglons le 11 juin 2018. Il "n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice à compter de ce jour", a indiqué le club dans un communiqué. "La direction du club rouge et noir a pris la décision de confier à Adrian Ursea la mission de diriger l'équipe professionnelle dès aujourd'hui".

35 victoires, 21 nuls, 33 défaites

Le natif de Dakar a débuté sa carrière d'entraîneur avec les moins de 21 ans de Manchester City, le dernier club de sa carrière de joueur. Il a ensuite dirigé le New York City FC aux États-Unis. Avec Nice, son bilan est de 35 victoires, 21 nuls et 33 défaites toutes compétitions confondues.

Avec Vieira, le club azuréen a terminé 7e de L1 lors de la saison 2018-2019. 5e au moment de l'arrêt de la dernière saison, il s'est qualifié pour la Ligue Europa, où il a concédé cinq défaites en six matches, ne battant que l'Hapoël Beer Sheva (1-0) dans un groupe qui comportait aussi le Slavia Prague.