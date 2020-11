RTL Foot : J-1 avant Portugal-France

publié le 14/11/2020 à 10:05

Veille de "finale" pour les Bleus, vendredi 13 novembre. Le vainqueur de ce 27e Portugal-France de l'histoire, s'il y en a un, sera assuré de terminer 1er du groupe 3 de la Ligue des Nations (Ligue A), et donc de disputer la phase finale à quatre prévue en octobre 2021, après l'Euro. Avec un nul sur le score de 1-1, 2-2, 3-3,... les hommes de Didier Deschamps prendront la tête avant France-Suède et Croatie-Portugal, mardi 17 novembre (20h45).

Le sélectionneur pourra-t-il compter sur Kylian Mbappé à Lisbonne ? Au coup d'envoi ou seulement pour la dernière demi-heure ? Découvrez toutes les dernières informations avec Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau en direct du stade de la Luz, après les conférences de presse de Didier Deschamps et Hugo Lloris. Également au programme, deux entretiens avec Marcus Thuram et Lucas Digne, et l'interview du rennais Clément Grenier.

Dans la deuxième partie de l'émission, place aux débats de RTL Foot avec Éric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Raymond Aabou et Baptiste Durieux. Invité de cette deuxième heure : Rémy Fière, auteur des "Stades mythiques du foot", chez Larousse.