Marseille : l'OM se lance dans le rap avec le label "OM records"

publié le 12/11/2020 à 22:42

Du groupe IAM pour les plus anciens à Jul pour les plus jeunes, en passant par Soprano, la Fonky Family ou Keny Arkana, le lien entre Marseille et le rap ne s'est jamais rompu. En décembre 2004 sortait même un album original nommé OM All Stars avec 20 morceaux en hommage au club de la cité phocéenne.

Près de 16 ans plus tard, l'Olympique de Marseille a lancé fin septembre son propre label consacré au rap, "OM Records". En pleine ère Frank McCourt, un partenariat a été noué avec la maison de disques américaine BMG. Objectif de ce nouveau label, une première mondiale pour un club de football : dénicher les nouveaux talents et produire de nouvelles compilations.

La première, chapeautée par le rappeur Tonyno, patron de B18 Prod, située dans les quartiers Nord de la ville, devait sortir vendredi 13 novembre. Mais la date de lancement a été repoussée en raison du confinement. Sont annoncés sur cet album Soprano, Jul, Alonzo, Le Rat Luciano, L'Algerino...