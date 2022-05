Roland-Garros : le programme de samedi 28 mai avec Simon, Gaston, Cornet et Jeanjean

L'un prolonge le plaisir de Roland-Garros, l'autre le découvre : Gilles Simon, 37 ans, et Léolia Jeanjean, 26 ans, sont en lice au 3e tour de Roland-Garros, samedi 28 mai, tout comme Hugo Gaston et Alizé Cornet. Simon, 158e mondial, joue son 17e et dernier Roland avant de prendre sa retraite à la fin de l'année. Lui qui n'avait gagné qu'un match (en début d'année à Montpellier) sur le circuit depuis son quart de finale à Moscou en octobre 2021, en a enchaîné deux sur la terre battue parisienne, bien aidé par le public.



Il devra battre le Croate Marin Cilic (tête de série numéro 20) pour atteindre les 8es de finale et ainsi égaler sa meilleure performance sur la terre battue parisienne. Jeanjean est quant à elle opposée à la Roumaine Irina-Camelia Begu (63e) après son exploit contre la Tchèque Karolina Pliskova (6-2, 6-2). Pour son 61e tournoi du Grand Chelem consécutif, à une unité du record dans l'ère Open établi par la Japonaise Ai Sugiyama, Cornet (323e ans) se frotte à la Chinoise Qinwen Zheng (74e), qui a écarté la lauréate 2018 Simona Halep (19e).

Quant à Gaston (21 ans), pour rééditer le parcours de 2020 et atteindre les 8es de finale, il devra écarter le Danois Holger Rune, 40e mondial à 19 ans, tombeur au premier tour du numéro 15 mondial Denis Shapovalov (6-3, 6-1, 7-6) et devenu le plus jeune joueur à atteindre le 3e tour de Roland-Garros sans perdre un set depuis... Rafael Nadal en 2005.

Le programme complet de samedi 28 mai :

Court central Philippe-Chatrier (à partir de 12h) :

Iga Swiatek (POL/N.1) - Danka Kovinic (MTN)

Qinwen Zheng (CHI) - Alizé Cornet (FRA)

Gilles Simon (FRA) - Marin Cilic (CRO/N.20)

Pas avant 20h45 :

Holger Rune (DAN) - Hugo Gaston (FRA)

Court Suzanne-Lenglen (à partir de 11h) :

Irina-Camelia Begu (ROU) - Leolia Jeanjean (FRA)

Miomir Kecmanovic (SER/N.28) - Daniil Medvedev (N.2)

Paula Badosa (ESP/N.3) - Veronika Kudermetova (N.29)

Mikael Ymer (SUE) - Stefanos Tsisipas (GRE/N.4)

Court Simonne-Mathieu (à partir de 11h) :

Mackenzie Mcdonald (USA) - Jannik Sinner (ITA/N.11)

Camila Giorgi (ITA/N.28) - Aryna Sabalenka (N.7)

David Goffin (BEL) - Hubert Hurkacz (POL/N.12)

Madison Keyes (USA/N.22) - Elena Rybakina (KAZ/N.16)

Court N.7 (à partir de 11h) :

Shelby Rogers (USA) - Daria Kasatkina (N.20)



Court N.14 (à partir de 11h) :

Andrey Rublev (N.7) - Cristian Garin (CHI)

Jessica Pegula (USA/N.11) - Tamara Zidansek (SLO/N.24)

Pas avant 16h :

Casper Ruud (NOR/N.8) - Lorenzo Sonego (ITA/N.32)

