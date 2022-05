Roland-Garros : le programme de mercredi 25 mai avec Moutet-Nadal

139e joueur mondial et tombeur du Suisse Stanislas Wawrinka au 1er tour, Corentin Moutet défie son idole de jeunesse, mercredi 24 mai au 2e tour de Roland-Garros, l'Espagnol Rafael Nadal, 13 fois vainqueur Porte d'Auteuil. Le match est programmé en session de nuit (pas avant 20h45) sur le court central Philippe-Chatrier.

Les deux autres principaux favoris sont auyssi en lice, Novak Djokovic face au Slovaque Alex Molcan et Carlos Alcaraz contre un autre Espagnol, Albert Ramos-Vinolas. Pour revenir aux couleurs bleu-blanc-rouge, Richard Gasquet et Grégoire Barrère se présentent face à deux Américains, Sebastian Korda et John Isner.

Chez les dames, Diane Parry, tombeuse d'entrée de la tenante du titre Barbora Krejcikova, défie la Colombienne Camila Osorio. Elsa Jacquemot aura fort à faire contre l'Allemande Angelique Kerber.

Le programme complet du lundi 23 mai

Court central Philippe-Chatrier (à partir de 12h) :

Angelique Kerber (GER/N.21) - Elsa Jacquemot (FRA)

Alexander Zverev (GER/N.3) - Sebastian Baez (ARG)

Belinda Bencic (SUI/N.14) - Bianca Andreescu (CAN)

Pas avant 20h45 :

Corentin Moutet (FRA) - Rafael Nadal (ESP/N.5)

Court Suzanne-Lenglen (à partir de 11h) :

Aliaksandra Sasnovich - Emma Raducanu (GBR/N.12)

Karolina Muchova (RTC) - Maria Sakkari (GRE/N.4)

Novak Djokovic (SER/N.1) - Alex Molcan (SLO)

Sebastian Korda (USA/N.27) - Richard Gasquet (FRA)

Court Simonne-Mathieu (à partir de 11h) :

John Isner (USA/N.23) - Grégoire Barrère (FRA)

Coco Gauff (USA/N.18) - Alison Van Uytvanck (BEL)

Albert Ramos-Vinolas (ESP) - Carlos Alcaraz (ESP/N.6)

Camila Osorio (COL) - Diane Parry (FRA)

Court N.6 (à partir de 11h) :

Olga Danilovic (SER) - Jil Teichmann (SUI/N.23)

Cameon Norrie 5GBR/N.10) - Jason Kubler (AUS)

Katerina Siniakova (RTC) - Leylah Fernandez (CAN/N.17)

Botic Van De Zandschulp (NED/N.26) - Fabio Fognini (ITA)

Court N.7 (à partir de 11h) :

Felix Augier-Aliassime (CAN/N.9) - Camilo Ugo Carabelli (ARG)

Amanda Anisimova (USA/N.27) - Donna Vekic (CRO)

Jaume Munar (ESP) - Diego Schartzman (ARG/N.15)

Daria Saville (AUS) - Petra Kvitova (RTC/N.32)

Court N.9 (à partir de 11h) :

Aljaz Bedene (SLO) - Pablo Cuevas (URU)

Ajla Tomljanovic (AUS) - Varvara Gracheva

Court N.12 (à partir de 11h) :

Borna Gojo - Filip Krajinovic (SER)

Marie Bouzkova (RTC) - Elise Mertens (BEL/N.31)

Court N.13 (à partir de 11h) :

Hugo Dellien (BOL) - Karen Khachanov (N.21)

Beatriz Haddad Maia (BRE) - Kaia Kanepi (EST)

Brandon Nakashima (USA) - Tallon Griekspoor (NED)

Magda Linette (POL) - Martina Trevisan (ITA)



Court N.14 (à partir de 11h) :

Victoria Azarenka (N.15) - Andrea Petkovic (GER)

Bernabe Zapata Miralles (ESP) - Taylor Fritz (USA/N.13)

Sorana Cirstea (ROU/N.26) - Sloane Stephens (USA)

Grigor Dimitrov (BUL/N.18) - Borna Coric (CRO)

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info