Tennis : Carlos Alcaraz est-il le nouveau Rafael Nadal ?

Le sujet du jour. Le week-end dernier, le joueur de tennis, Carlos Alcaraz, remportait le Masters 1.000 de Madrid. À seulement 19 ans, le jeune tennisman espagnol sortait Rafael Nadal et Novak Djokovic puis Alexander Zverev en finale, dans le même tournoi sur terre battue. Il est la première personne à réaliser cet exploit. À deux semaines de Roland Garros, Alcaraz s'inscrit déjà dans la légende.

Pourquoi on en parle ? Qui est Carlos Alcaraz ? Quel est son parcours ? Quelle est sa technique ?

L'analyse. "Il a déboulé sur le circuit, il y a un mois et demi maintenant. Ses premiers pas datent de 2020, son premier fait d'armes c'est une victoire à Rio, en 2020, contre Ramos-Viñolas. On avait déjà vu ce côté acharné, bagarreur, travailleur, qu'on connait chez Nadal. Son explosion est totale depuis le début de l'année. Il a déjà gagné quatre tournois, dont deux Masters 1.000, et il a remporté vingt-huit matchs depuis le début de l'année", explique Éric Silvestro, journaliste à RTL.

