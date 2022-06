Roland-Garros : le programme de mardi 31 mai avec Djokovic-Nadal

Dépourvu de Françaises et de Français, la 12e édition des Internationaux de France de Roland-Garros entre (déjà) dans sa dernière ligne droite, mardi 31 mai, avec le début des quarts de finale dans les simples dames et messieurs. Sur les quatre affiches proposées sur le court central Philippe-Chatrier, une attire quasiment toute la lumière : Novak Djokovic contre Rafael Nadal.

D'un côté le numéro 1 mondial serbe, tenant du titre sur la terre battue parisienne après avoir assommé l'Espagnol (5e) en demi, en quatre manches. De l'autre le maître des lieux, 13 fois sacré, encore insubmersible en 8es contre le jeune Canadien Felix Auger-Aliassime. Face à face, deux hommes de 35 et 36 ans encore et toujours au sommet de leur art, pour le 59e épisode du match le plus joué de l'histoire du tennis. Djokovic mène 30 à 28.

L'autre quart de finale du haut de tableau chez les hommes oppose l'Allemand Alexander Zverev, numéro 3 mondial, à celui qui es présenté comme le successeur de Nadal, l'Espagnol Carlos Alcaraz (6e). Chez les femmes, les deux affiches du jour sont sur le papier déséquilibrée. L'italienne Martina Trevisan, 59e joueuse mondiale, et l'Américaine Sloane Stephens, 64e, défient respectivement la Canadienne Leylah Fernandez, tête de série numéro 17 et une autre Américaine, Coco Gauff, tête de série numéro 18).

Roland-Garros : le programme de mardi 31 mai

Court central Philippe-Chatrier :

À partir de 12h :

Martina Trevisan (ITA) - Leylah Fernandez (CAN/N.17)

Coco Gauff (USA/N.18) - Sloane Stephens (USA)

Alexander Zverev (GER/N.3) - Carlos Alcaraz (ESP/N.6)

Pas avant 20h45 :

Novak Djokovic (SER/N.1) - Rafael Nadal (ESP/N.5)

