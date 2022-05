Roland-Garros : comment suivre le quart de finale Djokovic-Nadal

Novak Djokovic et Rafael Nadal à Roland-Garros le 11 juin 2021

Le choc de titans aura bien lieu. Poussé dans ses retranchements et dans un cinquième set pour la troisième fois de sa carrière sur "sa" terre battue, Rafael Nadal, dans son style légendaire, est venu à bout du Canadien Felix Augier-Aliassime (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 en 4h21), dimanche 29 mai. Il se dresse désormais devant Novak Djokovic en quart de finale.

La rencontre a été programmée à 20h45 sur le court central Philippe-Chatrier, mardi 31 mai. Mais si les sessions de nuit sont exclusivement diffusées uniquement sur la plateforme payante d'Amazon, Prime Video, quand France Télévisions détient les droits de diffusion des matches joués en journée (à l'exception de ceux du Simonne-Mathieu), l'affiche entre le Serbe et l'Espagnol sera exceptionnellement "accessible gratuitement à tous en France", a annoncé la Fédération française de tennis (FFT) dans un communiqué.

Concrètement, le 59e épisode du match le plus joué de tous les temps (Djokovic mène 30 à 28) pourra être suivi "sur les applications Prime Video, mobile et web" et les téléspectateurs pourront "regarder ce match sur leur service de télévision habituel" sans "aucune inscription ni création de compte", précise la FFT. Interrogés la veille sur le sujet, Nadal avait expliqué préférer "jouer en journée", quand Djokovic penchait pour la soirée.

Dernier match de Nadal à Roland ?

"Je suis très conscient que c'est une possibilité, si les choses ne vont pas dans mon sens, que ce soit mon dernier match ici à Roland-Garros, a déclaré le Majorquin de 35 ans (36 le 3 juin), 13 fois lauréat sur la terre battue parisienne. C'est pour ça que j'aimerais le jouer en journée". Djokovic, 35 ans depuis le 27 mai, est le tant du titre après avoir dominé Nadal en demi-finale l'an passé (3-6, 6-3, 7-6, 6-2) et renversé en finale le Grec Stefanos Tsitsipas (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4).

