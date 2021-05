publié le 27/05/2021 à 08:20

Le retour de Karim Benzema en sélection après cinq ans et demi d'absence, qui paraissait encore impensable il y a deux semaines, est pour Didier Deschamps "un non-événement".

Dans un entretien accordé mercredi 26 mai à RTL, le sélectionneur des Bleus soutient que les retrouvailles à Clairefontaine entre l'attaquant madrilène et le reste du groupe se sont passées "normalement".

Deschamps déclare n'avoir jamais discuté de la sélection de Benzema avec les autres joueurs. "Je l'ai déjà dit, je n’implique pas les joueurs dans la sélection ou non-sélection d’un autre. Ils se sont retrouvés aujourd’hui, ils se connaissent, ils se sont croisés, ils ont joué ensemble... Ça s’est passé normalement, je ne vais pas en faire un événement dans l’événement. Je ne veux pas minimiser, mais pas non plus accorder plus d’importance à Karim."

C'est à Mbappé de faire un choix de carrière Didier Deschamps





"À partir du moment où j’ai décidé (de sélectionner Benzema), c’est que j’ai mesuré que, par rapport au groupe, ça allait se faire normalement et naturellement." L'arrivée de Karim Benzema n'est pas non plus un casse-tête pour lui sur le plan sportif. "L’objectif est de mettre autant que possible chaque joueur dans sa meilleure position. (...) Mais ce n'est pas un problème d’avoir plusieurs leaders offensifs", a-t-il dit.

Concernant l'avenir de Kylian Mbappé, Didier Deschamps juge que "c'est à lui de faire un choix de carrière, il prendra sa décision quand il le décidera". Le sélectionneur assure ne lui mettre aucune pression pour qu'il choisisse avant l'Euro entre une prolongation au PSG ou un départ pour un autre club.