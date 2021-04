publié le 27/04/2021 à 16:09

> Real Madrid : les supporters persuadés que l'UEFA va leur faire payer la Super Ligue Crédit Média : Mathias Valton | Durée : 01:02 | Date : 27/04/2021

La peur et la paranoïa se sont emparées des supporters du Real Madrid à l'approche de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Chelsea, mardi 27 avril (21h). Depuis le tollé de la Super Ligue européenne, défendue et incarnée par le président madrilène Florentino Perez, les fans du Real sont persuadés que l'UEFA va tout faire pour pénaliser et faire perdre leur équipe en Ligue des champions.

"Bien sûr que le Real Madrid va être désavantagé, résume Carlos Clara, président de la peña La Clasica. Les arbitres ne vont rien laisser passer et dès qu'ils le pourront ils vont siffler penalty contre nous. C'est sûr qu'il va y avoir des représailles après ce qu'il s'est passé. L'UEFA va tout faire pour nous empêcher d'arriver en finale".

Agacé par cette polémique sans fin, Zinédine Zidane, lui, croit toujours en l'impartialité des instances et assure que le salut de son équipe passera uniquement par le jeu. "L'arbitre va faire son job et nous on va faire notre job. Le reste, en fait, ça ne va rien changer du tout. Ce qui changera, c'est ce qu'on va faire nous sur le terrain. Le plus important c'est de se concentrer sur notre travail. Le reste ça ne nous intéresse pas".

Chelsea faisait aussi partie de la Super Ligue

Reste que Chelsea aussi faisait partie des 12 clubs "fondateurs" de la Super Ligue européenne, avec l'AC Milan, Arsenal, l'Atlético Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, l'Inter Milan, la Juventus Turin, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham en plus du Real Madrid.