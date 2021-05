publié le 26/05/2021 à 14:50

L'exercice 2020-2021 à peine terminé, le suivant commence déjà pour Monaco, mercredi 26 mai (21h) à Gdansk (Pologne). De l'identité du vainqueur de la finale de la Ligue Europa dépend en effet les contours de la saison 2021-2022 du club de la Principauté, qui sera clairement l'un des premiers supporters de Manchester United face aux Espagnols de Villareal.

Concrètement, si le club anglais s'impose, l'ASM sera directement qualifiée pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions, comme Lille et le PSG, les deux premiers en Ligue 1 cette année. En théorie, Monaco, 3e devant Lyon, devra franchir deux tours éliminatoires en matches aller-retour en juillet et août pour s'inviter à la table des grands en septembre, et être assuré de disputer six rencontres, la plupart prestigieuses.

Mais un point du règlement de l'Uefa bénéficie directement à la Ligue 1 : si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions via son championnat, sa place en C1 sera réattribuée au "club classé 3e dans le championnat de l'association classée en 5e position dans la liste d'accès" - soit la France. C'est le cas de United, 2e de Premier League derrière Manchester City, pas de Villareal, 7e en Liga.

Rennes et Lyon en ont déjà profité

Ce point de règlement a déjà profité au 3e de Ligue 1 ces trois dernières années : Rennes l'an passé grâce à la victoire du FC Séville, Lyon en 2019 grâce à Chelsea et en 2018 après la victoire finale en C3 de l'Athlético de Madrid face à l'OM. Nice est ainsi le dernier 3e de Ligue 1 a n'en avoir pas profité. Après s'être dépêtré du troisième tour de qualification, le club azuréen avait été éliminé par Naples en barrages de C1.

Cette année-là, c'est justement Manchester United qui avait remporté la Ligue Europa en battant l'Ajax Amsterdam. Mais les partenaires de Paul Pogba (buteur en finale) avaient terminé 6es en championnat, ce qui ne les qualifiaient pas pour la Ligue des champions suivante. Il n'y avait donc pas eu de redistribution.

Manchester avec Pogba, Cavani, Fernandes...

Emmené par l'ancien entraîneur du PSG Unai Emery, grand spécialiste des finales de Ligue Europa, le "sous-marin jaune" de Villarreal se présente sans complexe face à Manchester United. Trois jours avant la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea, les Espagnols sont le dernier obstacle sur la route d'un doublé anglais en Europe, déjà réalisé en 2019 (Liverpool et Chelsea).

Sur le papier, le récent dauphin de Manchester City en Premier League, part avec les faveurs des pronostics. Bien que très probablement privé de son capitaine et meneur de la défense, Harry Maguire, touché à une cheville début mai en championnat, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas hésité à afficher sa "confiance tranquille". Après l'élimination en Ligue des champions à l'automne, son équipe n'a cessée de s'améliorer au fil des mois.

Si son arrière-garde sera fragilisée, elle aura presque toutes ses armes offensives, à l'exception d'un Anthony Martial blessé de longue date. Avec Bruno Fernandes à la baguette et aux coups de pieds arrêtés, un Paul Pogba redevenu actif et imprévisible dans l'entrejeu, un Marcus Rashford virevoltant et un Edinson Cavani toujours aussi "tueur" devant le but, sans oublier le joker Mason Greenwood, le danger sera partout.

Villareal a sorti Arsenal

Mais en face, il faudra se méfier des Espagnols dont l'entraîneur a fait de la Ligue Europa son jardin. Unai Emery disputera sa cinquième finale sur les huit dernières saisons. Il en a remporté trois de rang avec Séville (2014, 2015, 2016), avant d'en perdre une avec Arsenal, en 2019 face à Chelsea. Limogé par les Gunners fin novembre 2019, il a d'ailleurs eu l'occasion de se rappeler au bon souvenir du club Londonien qu'il a sorti en demi-finale (2-1, 0-0).



Villarreal est invaincu cette saison en C3 avec 12 victoires et deux nuls. Solides, rapides et surtout redoutablement intelligents tactiquement, les Espagnols ont aussi une puissance de feu offensive certaine, puisqu'ils ont terminé quatrième attaque de Liga, derrière le trio de tête composé des deux clubs de Madrid et du Barça. Et outre la gloire personnelle de leur coach, qui pourrait devenir le premier technicien à remporter quatre fois la C3, il y a pour les Espagnols aussi une place en Ligue des champions à la clé. Au grand dam de Monaco.