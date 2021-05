Euro 2021 : comment suivre les rencontres du premier tour à la télévision

publié le 26/05/2021 à 17:45

Amoureux de football, il va falloir, si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez à beIN Sports si vous comptez suivre l'intégralité des matches de l'Euro, à savoir 51 rencontres en un mois dont 36 lors des 13 premiers jours sans interruption. M6 et TF1 diffuseront les matches des Bleus, du premier au dernier, mais peu d'autres affiches de la phase de groupes.

L'entrée de l'équipe de France, face à l'Allemagne le mardi 15 juin (21h) se fera sur la 6, qui proposera aussi Belgique - Russie le samedi 12 (21h), Pays-Bas - Ukraine le dimanche 13 (21h), Italie - Suisse le mercredi 16 (21h) et Portugal - Allemagne (18h) le samedi 19. M6 co-diffusera également la grande finale du samedi 11 juillet (21h) à Londres.

La 1 a de son côté hérité du match d'ouverture Turquie - Italie le vendredi 11 juin (21h) et les deux autres rencontres des Bleus au premier tour, face à la Hongrie le samedi 19 (15h) et au Portugal le mercredi 23 (21h). TF1 proposera également les éventuels 8e, quart et demi des champions du monde, ainsi que Espagne - Suède le lundi 14 (21h) et Angleterre - Écosse le vendredi 18 (21h). Voici le détail de la programmation.

Euro : le programme télévisé

Phase de groupes :

Vendredi 11 juin :

21h00 : Turquie - Italie à Rome (groupe A) sur TF1 et beIN 1

Samedi 12 juin :

15h00 : Pays de Galles - Suisse à Bakou (groupe A) sur beIN 1

18h00 : Danemark - Finlande à Copenhague (groupe B) sur beIN 1

21h00 : Belgique - Russie à Saint-Pétersbourg (groupe B) sur M6 et beIN 1

Dimanche 13 juin :

15h00 : Angleterre - Croatie à Londres (groupe D) sur beIN 1

18h00 : Autriche - Macédoine du Nord à Bucarest (groupe C) sur beIN 1

21h00 : Pays-Bas - Ukraine à Amsterdam (groupe C) sur M6 et beIN 1

Lundi 14 juin :

15h00 : Écosse - République Tchèque à Glasgow (groupe D) sur beIN 1

18h00 : Pologne - Slovaquie à Saint-Pétersbourg (groupe E) sur beIN 1

21h00 : Espagne - Suède à Séville (groupe E) sur TF1 et beIN 1

Mardi 15 juin :

18h00 : Hongrie - Portugal à Budapest (groupe F) sur beIN 1

21h00 : France - Allemagne à Munich (groupe F) sur M6 et beIN 1

Mercredi 16 juin :

15h00 : Finlande - Russie à Saint-Pétersbourg (groupe B) sur beIN 1

18h00 : Turquie - Pays de Galles à Bakou (groupe A) sur beIN 1

21h00 : Italie - Suisse à Rome (groupe A) sur M6 et beIN 1

Jeudi 17 juin :

15h00 : Ukraine - Macédoine du Nord à Bucarest (groupe C) sur beIN 1

18h00 : Danemark - Belgique à Copenhague (groupe B) sur beIN 1

21h00 : Pays-Bas - Autriche à Amsterdam (groupe C) sur beIN 1

Vendredi 18 juin :

15h00 : Suède - Slovaquie à Saint-Pétersbourg (groupe E) sur beIN 1

18h00 : Croatie - République Tchèque à Glasgow (groupe D) sur beIN 1

21h00 : Angleterre - Écosse à Londres (groupe D) sur TF1 et beIN 1

Samedi 19 juin :

15h00 : Hongrie - France à Budapest (groupe F) sur TF1 et beIN 1

18h00 : Portugal - Allemagne à Munich (groupe F) sur M6 et beIN 1

21h00 : Espagne - Pologne à Séville (groupe E) sur beIN 1

Dimanche 20 juin :

18h00 : Italie - Pays de Galles à Rome (groupe A) sur beIN 1

18h00 : Suisse - Turquie à Bakou (groupe A) sur beIN 2

Lundi 21 juin :

18h00 : Macédoine du Nord - Pays-Bas à Amsterdam (groupe C) sur beIN 1

18h00 : Ukraine - Autriche à Bucarest (groupe C) sur beIN 2

21h00 : Russie - Danemark à Copenhague (groupe B) sur beIN 2

21h00 : Finlande - Belgique à Saint-Pétersbourg (groupe B) sur beIN 1

Mardi 22 juin :

21h00 : République Tchèque - Angleterre à Londres (groupe D) sur beIN 1

21h00 : Croatie - Écosse à Glasgow (groupe D) sur beIN 2

Mercredi 23 juin :

18h00 : Slovaquie - Espagne à Séville (groupe E) sur beIN 1

18h00 : Suède - Pologne à Saint-Pétersbourg (groupe E) sur beIN 2

21h00 : Allemagne - Hongrie à Munich (groupe F) sur beIN 2

21h00 : Portugal - France à Budapest (groupe F) sur TF1 et beIN 1

Phase finale (sous réserve de changements) :

8es de finale :

Samedi 26 juin :

18h00 : 2e du groupe A - 2e groupe B à Amsterdam (match 38) sur beIN 1

21h00 : 1er groupe A - 2e groupe C à Londres (match 37) sur M6 et beIN 1

Dimanche 27 juin :

18h00 : 1er groupe C - 3e groupe D/E/F à Budapest (match 40) sur beIN 1

21h00 : 1er groupe B - 3e groupe A/D/E/F à Séville (match 39) sur TF1 et beIN 1

Lundi 28 juin :

18h00 : 2e groupe D - 2e groupe E à Copenhague (match 42) sur beIN 1

21h00 : 1er groupe F - 3e groupe A/B/C à Bucarest (match 41) sur TF1 et beIN 1

Mardi 29 juin :

18h00 : 1er groupe D - 2e groupe F à Londres (match 44) sur TF1 et beIN 1

21h00 : 1er groupe E - 3e groupe A/B/C/D à Glasgow (match 43) sur M6 et beIN 1

Quarts de finale :

Vendredi 2 juillet :

18h00 : Quart de finale 1 : vainqueur match 41 - vainqueur match 42 à Saint-Pétersbourg sur TF1 et beIN 1

21h00 : Quart de finale 2 : vainqueur match 39 - vainqueur match 37 à Munich sur beIN 1

Samedi 3 juillet :

18h00 Quart de finale 3 : vainqueur match 40 - vainqueur match 38 à Bakou sur TF1 et beIN 1

21h00 : Quart de finale 4 : vainqueur match 43 - vainqueur match 44 à Rome sur M6 et beIN 1

Demi-finales :

Mardi 7 juillet :

21h00 - Demi-finale 1 : vainqueur quart 1 - vainqueur quart 2 à Londres sur M6 et beIN 1

Mercredi 8 juillet :

21h00 - Demi-finale 2 : vainqueur quart 4 - vainqueur quart 3 à Londres sur TF1 et beIN 1

Finale :

Dimanche 11 juillet, 21h00, à Londres sur M6 et beIN 1