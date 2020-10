Real Madrid : Zinédine Zidane ne se sent "plus à l'abri"

Real Madrid : Zinédine Zidane ne sent "plus à l'abri"

publié le 23/10/2020 à 21:46

Plus que jamais Zinédine Zidane se trouve sur la sellette au Real Madrid. Malgré son statut de légende du club, comme joueur et comme entraîneur, il jouera probablement son poste au cours du Clasico de samedi.

Les mauvaises prestations s'enchaînent du côté du Real Madrid. Après un premier fiasco à domicile face au promu en Liga Cadix (0-1), le club merengue s'est pris un coup de massue, une seconde défaite humiliante en Ligue des Champions face à une équipe du Shaktar Donetsk (2-3), pourtant amoindrie par les absences.

Zinédine Zidane ne sent désormais plus à l'abri, "quand on fait un mauvais match, on n'est pas à l'abri de se faire critiquer, de se dire qu'on va nous sortir". Il poursuit : "La réalité c'est que, quand il y a un match perdu, forcément on dit qu'on va tout changer".

L'ancien numéro 10 de l'Équipe de France a pleinement conscience que son avenir sur le banc de Los Blancos sera fixé samedi, à l'issue du Clasico. "Demain on a l'opportunité de faire un grand match et on se prépare pour faire changer les choses". Encore faut-il s'imposer face au FC Barcelone, qui ressort d'une victoire 5 à 1 en Ligue des Champions, face au Ferencváros TC.