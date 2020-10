Ligue des champions : d'où vient son célèbre hymne ?

publié le 20/10/2020 à 20:00

En ce jour de retour de Ligue des champions, ce mardi 20 octobre, tous les passionnés de football s'impatientent de retrouver les plus grandes stars de la planète mais également d'entendre l'hymne, si cher à la plus grande des compétitions européennes. Mais en réalité d'où vient-il et que signifient les paroles ?

Cette composition date de 1992, année où la Coupe d’Europe des clubs champions change de formule et devient la Ligue des champions. L'UEFA décide alors de créer un hymne propre à la compétition, écrit par le compositeur anglais Tony Britten.

S'inspirant de l'œuvre Zadok the Priest de Georg Friedrich Haendel, Tony Britten l'a produit en six semaines seulement, afin qu'il soit joué pour la première fois le 25 novembre 1992, à l'occasion des rencontres de phases de groupes de la première journée de la Ligue des champions 1992-1993. Depuis cette date, cet hymne est diffusé avant chaque match de C1.

Des paroles en trois langues différentes

La version officielle de l’hymne de la Ligue des champions s’appuie sur deux structures : une partie instrumentale et une partie chantée par un chœur, en trois langues différentes : le français, l'allemand et l'anglais. L'hymne complet, jamais commercialisé dans sa version originale, dure environ trois minutes et contient deux couplets ainsi qu'un chœur.

C’est le Royal Philharmonic Orchestra de Londres qui joue la musique, tandis que les chœurs sont chantés par l’Academy of St Martin in The Fields, également basée dans la capitale anglaise. Initialement, Tony Britten a d’abord écrit l’intégralité de l’hymne en anglais avant d’être aidé par un linguiste pour la traduction en français et en allemand.

Découvrez les paroles de l'hymne de la Ligue des Champions :

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften (Ce sont les toutes meilleures équipes)

The main event (Le grand événement)

Die Meister (Les maîtres)

Die Besten (Les meilleurs)

Les grandes équipes

The champions (Les champions)

Une grande réunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un grand événement sportif)

The main event (Le grand événement)

Die Meister (Les maîtres)

Die Besten (Les meilleurs)

Les grandes équipes

The champions (Les champions)

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten (Ce sont les meilleurs)

These are the champions (Ce sont les champions)

Die Meister (Les maîtres)

Die Besten (Les meilleurs)

Les grandes équipes

The champions (Les champions)