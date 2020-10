publié le 23/10/2020 à 13:26

Kemar Roofe a certainement inscrit l'un des plus beaux buts de la saison, jeudi, contre le Standard de Liège en Ligue Europa. L'attaquant, fraîchement transféré aux Glasgow Rangers, a participé de la plus belle des manières au succès (2-0) de son club.

Sur une contre-attaque foudroyante, Roofe s'est défait du marquage de trois joueurs avant de prendre sa chance, à 50 mètres des buts belges. Un lob sublime qui n'a laissé aucune chance au gardien Arnaud Bodart.

Le buteur, entré en jeu quelques minutes plus tôt, n'a pas manqué de fêter sa réalisation. Et pour cause, Kemar Roofe jouait auparavant à Anderlecht, l'ennemi juré du Standard. Le joueur s'est donc fait un plaisir d'aller chambrer les supporters adverses, en mimant la lettre A avec ses doigts.

Le geste n'a semble-t-il pas été du goût de tout le monde. Un membre du staff belge en est même venu à coller sa tête contre celle de Roofe. La provocation du buteur a finalement été sanctionnée d'un carton jaune par l'arbitre de la rencontre.

On tient le but de l'année, et il est signé Kemar Roofe #STARAN #Rangers pic.twitter.com/GdNOTftKzz — Yohan Roblin (@yohanroblin) October 22, 2020