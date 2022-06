Athlétisme : il devient champion de France du 400 m haies après avoir été agressé

Ce samedi, au stade Hélitas de Caen, Wilfried Happio est devenu champion de France du 400 m haies. Néanmoins, il a dû courir avec un bandeau noir de travers pour cacher un bandage à l'œil gauche, ce qui ne l'a pas empêché de survoler sa course.

L'athlète a expliqué que, vingt minutes avant sa course, il avait été agressé sur la piste d'échauffement du lycée Malherbe, à 500 m du stade. Son entraîneur a indiqué qu'"il y a eu un gros incident à l'échauffement. Quelqu'un s'est jeté sur lui et l'a tapé". Et de poursuivre : "Un mec qui venait de nulle part lui a demandé si c'était bien lui Wilfried Happio et s'est jeté sur lui. Moi je l'ai ceinturé. C'était 20 minutes avant la course, on était prêts à partir en chambre d'appel. On est sous le choc. Le mec a été interpellé. Wilfried va bien. Mais je suis sans voix, c'est de l'agression pure. C'est scandaleux. Ce sont des méthodes de sauvage."

La Fédération Française d'Athlétisme (FFA) a confirmé "l'agression par un individu interpellé par police municipale de Caen, venue très vite car le service de la ville était sur place." "L'individu, qui avait un accès aux lieux, a été identifié. L'enquête de la police municipale est en cours" a-t-elle ajouté.

