PSG : Thomas Tuchel aurait repoussé une offre du Bayern Munich

et AFP

publié le 06/11/2019 à 04:22

Le Bayern Munich va-t-il réussir à déloger un entraîneur en place dans un club de premier plan ? Au lendemain de la mise à l'écart de Niko Kovac, en poste depuis juillet 2018, plusieurs journaux allemands ont d'abord fait état d'un intérêt prononcé des dirigeants bavarois pour le Néerlandais Erik Ten Hag, actuel coach de l'Ajax Amsterdam. Mardi 5 novembre, c'est le nom du technicien allemand du PSG Thomas Tuchel qui apparaît.

Selon la chaîne Sky Allemagne, l'homme de 46 ans, qui effectue sa deuxième saison à Paris, a été contacté et qu'il a "refusé un engagement immédiat" avec le Bayern. Thomas Tuchel était déjà l'un des favoris du patron du club bavarois Karl-Heinz Rummenigge début 2018, lorsqu'il a fallu chercher un remplaçant à Jupp Heynckes.

Le Bayern avait à l'époque tergiversé et Tuchel s'était engagé avec le Paris Sain-Germain pour succéder à l'Espagnol Unai Emery. Il a depuis prolongé son contrat jusqu'en 2021. L'ancien défenseur a véritablement lancé sa carrière d'entraîneur avec Mayence (2009-2014) avant de s'illustrer avec le Borussia Dortmund (2015-2017).

Les dirigeants se laissent du temps

Le président du Bayern Munich Uli Hoeness a indiqué lundi 4 novembre dans la soirée que le club se laisse du temps pour remplacer Niko Kovac et que la question devrait être réglée d'ici à trois semaines. Les dirigeants du club "vont réfléchir dans le calme à la façon de gérer cela", a-t-il assuré lors d'une soirée publique.

Outre Ten Hag et Tuchel, les noms les plus régulièrement cités sont Massimiliano Allegri, Jose Mourinho et Arsène Wenger, les entraîneurs de renom actuellement libres. D'autres options ont été évoquées, y compris celle de prolonger l'entraîneur adjoint de Kovac, Hansi Flick, qui assure l’intérim.