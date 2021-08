Supercoupe d'Europe : le coup de génie de Tuchel

Kepa Arrizabalaga sauve le tir au but de Raul Albiol en Supercoupe d'Europe le 11 août 2021 à Belfast.

La Supercoupe d'Europe a opposé, le 11 août à Belfast, le dernier vainqueur de la Champions League, le club londonien de Chelsea à celui de l'Europa League, le club espagnol de Villareal. Les deux équipes sont entraînées par des ex du PSG, Thomas Tuchel à Chelsea, et Unaï Emery à Villareal.

À la fin du match, qui s'est soldé sur le score d'un but partout après les prolongations, la séance de tirs au but se met en place. Mais le technicien allemand opère un changement surprenant. Alors qu'Edouard Mendy, l'ancien gardien de Rennes, a sorti un match exemplaire, il est remplacé juste pour la séance par Kepa Arrizabalaga.

C'est un pari qui a été mis en place depuis l'arrivée du technicien allemand au club. "C'est prévu depuis l'année dernière que selon les événements et les circonstances, s'il y avait une séance de tirs au but, Kepa était susceptible de rentrer", témoigne le gardien passé par Rennes et Reims au micro de Canal+. "C'est un scénario auquel j'étais prêt. Kepa a apporté sa contribution à l'équipe pour la victoire, c'est vraiment un travail d'équipe".

Et quelle contribution. Lors de la séance, le portier espagnol a stoppé les tentatives d'Aïssa Mandi, ce qui a permis à Chelsea de revenir après son tir raté en ouverture, puis celle du vétéran Raúl Albiol, pour offrir un nouveau titre à son équipe (1-1, 6 tàb à 5).