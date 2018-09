publié le 24/09/2018 à 17:22

Supporters de Saint-Étienne, Bordeaux, Nice, Marseille, Lyon ou Paris, fidèles de la Ligue 1, attention : la 7e journée de cette saison 2018-2019 se joue exceptionnellement en semaine, mardi 25 et mercredi 26 septembre. La plupart du temps, les matches de championnat se disputent le week-end, les vendredi, samedi et dimanche, et ceux de coupe d'Europe en milieu de semaine.



Alors, pourquoi une telle programmation en ce début d'automne ? Ce n'est en fait pas une nouveauté. Une année comprend 52 week-ends, la Ligue 1 se déroule sur 38 journées entre début août et fin mai. Mais certains week-ends sont réservés à la Coupe de France ou à l'équipe de France. En juin et juillet, il y a soit la Coupe du Monde ou l'Euro, soit les vacances et la préparation.

Il faut donc intercaler certains "épisodes" de Ligue 1 en semaine, quand le calendrier le permet. Cela a été le cas à quatre reprises en 2016-2017 (6, 15e, 19e et 24e journées) et trois fois la saison dernière (15e, 19e et 21 journées). Ce le sera seulement deux fois cette saison, à l'occasion de cette 7e journée, donc, puis lors de la 16e, les mardi 4 et mercredi 5 décembre.

La Ligue des champions de retour la semaine prochaine

Cette semaine, deux clubs sont particulièrement attendus au tournant : Monaco, seulement 16e, reçoit Angers (12e) ; Guingamp, qui se rend à Nîmes (10e) en 20e position, avec six défaites en autant de matches. Battu à Lyon, Marseille (5e) va tenter de rebondir au Vélodrome face à Strasbourg (9e). L'OL (6e) se rend à Dijon (7e), le PSG (1er) reçoit Reims (11e).



La 8e journée est prévu dans la foulée, vendredi 28 septembre (avec Saint-Étienne - Monaco), samedi 29 (Nice - PSG à 17h, Lyon-Nantes à 20h), et dimanche 30 (Lille - Marseille à 21h). La Ligue des champions reviendra la semaine prochaine, mardi 2 et mercredi 3 octobre avec Lyon - Shakthar Donetsk, PSG - Étoile Rouge Belgrade et Borussia Dortmund - Monaco. Le football ne s'arrête (quasiment) jamais.

Ligue 1 - 7e journée : programme et classement

Mardi 25 septembre :

19h00 : Monaco - Angers

Nantes - Nice

21h00 : Toulouse - Saint-Étienne



Mercredi 26 septembre :

19h00 : Bordeaux - Lille

Caen - Montpellier

Dijon - Lyon

Marseille - Strasbourg

Amiens - Rennes

Nîmes - Guingamp

21h00 : PSG - Reims