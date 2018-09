publié le 24/09/2018 à 10:57

"Marseille, une ville où règne le sida". La belle victoire lyonnaise sur son rival marseillais (4-2) a été ternie par la naissance d'une polémique dimanche 23 septembre. Avant le choc entre les deux olympiques, un tract a été distribué par les Bad Gones, l'un des principaux groupes de supporters lyonnais, dans les allées du Parc OL.



Dès les premières lignes du document, publié sur les réseaux sociaux par un supporter, le ton est donné : "Ce soir, nous recevons l'un des clubs que nous détestons le plus après nos voisins du Forez ! Tout est détestable chez eux !".

Un message courant chez les groupes de supporters avant certains "gros" matches de la saison. Mais les passionnés du club septuple champion de France ne se sont pas arrêtés là. Ils ont alors dénoncé un "club donneur de leçons", un "accent insupportable" mais surtout une "ville sale". "Marseille est une ville où règne le sida", peut-on lire en gras et en capitale sur le tract.

« Marseille est une ville où règne le sida » voici le tract que distribue les Bad Gones dans le Virage Nord pour #OLOM #TeamOM

¿ @Joris_Boyat pic.twitter.com/ggH3zjzaav — Johan Rouquet (@JohanRouquet) 23 septembre 2018

Des propos jugés "intolérables" par Jean-Michel Aulas, l'historique président de l'OL, après la rencontre où Aouar, Traoré et Fekir se sont distingués en trouvant le chemin des filets. "Il y a une prise de conscience de ces gens là qui veulent exister. Mais ils n'ont pas idée de la détermination que j'ai pour que ça cesse", a-t-il déclaré évoquant des "comportements déviants".

Un tract "odieux"

Le club entre Rhône et Saône a également publié un communiqué pour dénoncer ce tract "odieux, à l’opposé des valeurs du club". "Le club déplore une telle initiative qui n’est pas digne de supporters et préférerait retenir les encouragements incessants qui ont porté l’équipe et qui, eux, sont à la hauteur du club et de ses ambitions", peut-on lire sur le site internet.



Si le dépôt d'une plainte a un temps été envisagé par l'OL, aucune action ne sera finalement menée par les dirigeants lyonnais alors que le texte de ne serait pas attaquable en justice, selon les avocats du club.