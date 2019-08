publié le 06/08/2019 à 12:25

On se souvient de l'amer défaite du PSG en Ligue des Champions contre Manchester United la saison passée. Le défenseur Presnel Kimpembe, qui a provoqué le penalty à l'origine de l'élimination des Parisiens, s'était par la suite maladroitement excusé dans une interview sur YouTube. Un mea-culpa spontané, effectué sans avoir consulté son club, qu'on ne risque pas de revoir de si tôt.

En effet, Leonardo, le nouveau directeur sportif des Rouge et Bleu, a fait signer à l'ensemble du vestiaire et du staff technique un nouveau règlement intérieur. Arrivé du Milan AC cet été pour renforcer l'institution parisienne et remettre la main sur un groupe gangrené par les individualités, le Brésilien acte ainsi la fin des passe-droits et remet l'intérêt du club au centre du projet.

Parmi les mesures phares que contient le document de 35 pages, l'interdiction de s'exprimer publiquement sans l'aval du service communication du Paris Saint-Germain. Les joueurs ne pourront également plus engager un médecin extérieur au club, celui-ci disposant déjà d'un staff médical complet. Les sports à risques, comme le ski ou le jet-ski, sont également prohibés pour les athlètes.

Contacté par France Football, un proche du PSG est revenu sur ce nouveau règlement intérieur. "C'était la volonté du club de durcir le ton, explique-t-il. Ils ont pris Leo pour ça. Toutes leurs annonces étaient de bonnes choses, encore fallait-il tout mettre par écrit. C'est chose faite. La référence, c'est la Juve. Le club cultive la culture de la gagne, avec des règles bien précises. Paris est entré dans une gestion 2.0. C'est bien".

Reste à voir si ces bonnes résolutions se traduiront en réussites sportives. Le Paris Saint-Germain reçoit Nîmes, dimanche 11 août, pour son premier match officiel de la saison.