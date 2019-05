publié le 01/05/2019 à 13:44

"On ne peut pas faire quatre matches de merde. Que va t-il se passer sinon ? On est le PSG, on est le champion, on doit montrer un bon visage. On doit prendre du plaisir et donner de la joie aux gens". Rare Parisien épargné par les critiques ces dernières semaines, le Brésilien Marquinhos a encore assumé ses responsabilités, mardi 30 avril, après une nouvelle défaite du PSG, à Montpellier (3-2).



Si le club de la capitale terminera bien cette saison 2018-2019 sur le trône de champion de France, les quatre derniers matchs à disputer d'ici au samedi 25 mai, sans aucun enjeu sur le plan comptable, vont s'avérer déterminant pour dessiner les contours du PSG à la rentrée prochaine. De plus en plus fragilisé, l’entraîneur allemand Thomas Tuchel veut anticiper la saison prochaine et s'appuyer sur ses cadres pour préparer le grand ménage dans le vestiaire cet été.

Cette série de quatre rencontres débutera samedi 4 mai (17h) face à Nice dans un Parc des Princes sans doute remonté après le naufrage dans l'Hérault, trois jours après la défaite en finale de Coupe de France face à rennes aux tirs au but. 7es, les Niçois n'ont pas totalement abandonné de terminer à la 4e place synonyme de qualification en Europa League la saison prochaine.

La bataille pour le maintien faussée à Dijon ?

Une semaine plus tard, le samedi 11 mai (toujours à 17h), Paris ira à Angers (13e), qui n'a plus rien à jouer dans ce championnat, si ce n'est de terminer le plus haut possible. Dijon (19e), l'adversaire du samedi 18 mai (20h en théorie), est en revanche engagé dans un rude bataille pour le maintien avec Guingamp, Caen, Monaco et Amiens. En cas de défaite, Paris serait un peu plus accusé de fausser le championnat. La saison se terminera à Reims (8e), qui a déjà réussi son exercice.