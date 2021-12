PSG : quand Messi étrennera-t-il son 7e Ballon d’Or en Ligue 1 ?

Du costume noir à paillettes dorées au short, de la scène du théâtre du Châtelet à la pelouse du Parc des Princes. Mais quand ? Quelques heures après avoir décroché le septième Ballon d'Or de sa carrière, Lionel Messi devait rechausser les crampons mercredi 1er décembre (21h) pour le choc entre le PSG (1er) et Nice (3e) comptant pour la 16e journée de Ligue 1. Mais il est incertain, a annoncé le club de la capitale, mardi 30 novembre.

"Lionel Messi et Leandro Paredes n'ont pas participé à la séance d'entraînement aujourd'hui suite à des symptômes de gastro-entérite. Un point sera fait demain matin", détaille Paris sur son site internet. S'il devait déclkarer forfait, l'Argentin de 34 ans pourrait retrouver la compétition samedi 4 décembre (21h), lors d'un déplacement à Lens.

Pour cette affiche face aux Aiglons, Neymar, lui, est assurément forfait. Victime d'une entorse de la cheville gauche face à Saint-Étienne (3-1) et absent six à huit semaines selon son club. Avec 12 points d'avance sur Rennes et 14 sur Nice, Paris aborde toutefois ce match sereinement. Les Niçois, qui ont perdu deux de leurs trois matches en novembre, le dernier face à la lanterne rouge Metz (1-0), ont eux besoin de points dans la lutte pour le podium.

Affiche Rennes-Lille

Ils sont à la lutte en tête du classement des buteurs : le Rennais Gaëtan Laborde et le Lillois Jonathan David sont opposés dans le même temps au Roazhon Park lors du choc entre l'équipe en forme du moment et le champion de France en titre. David a pour le moment une longueur d'avance avec 10 buts contre 9 pour Laborde.

Le Canadien, déjà buteur face à d'autres gros morceaux du championnat comme Marseille, Paris et Monaco, aura l'occasion d'améliorer ses stats face à l'actuel 2e de Ligue 1. Mais le buteur de Lille, actuellement distancé à la 13e place, a manqué un penalty lors du dernier match contre Nantes (1-1). Laborde reste lui sur un triplé en Ligue Europa Conférence contre Vitesse Arnhem (3-3) et un but contre Lorient (2-0).

Lyon-Reims, Nantes-Marseille

Avant de recevoir Reims (14e), Lyon (7e) a été sanctionné d'un huis clos à titre conservatoire après le jet d'une bouteille d'eau en plastique pleine sur Dimitri Payet lors du match contre Marseille, arrêté définitivement. En attendant d'être fixé sur son sort par la commission de discipline le 8 décembre, le club lyonnais a annoncé avoir saisi le CNOSF.

Quoi qu'il en soit, après son sursaut contre Montpellier (1-0), l'OL doit confirmer pour poursuivre sa remontée au classement, alors que quatre points le séparent du podium. Marseille aussi reste sur un court mais précieux succès contre Troyes (1-0) dans un Vélodrome vide. Les Phocéens (4e) se rendent à Nantes (10e).

L1 : programme de la 16e journée et classement

Mercredi 1er décembre 2021 :



19h00 :

Metz - Montpellier

Brest - Saint-Etienne

Strasbourg - Bordeaux

Angers - Monaco

Troyes - Lorient



21h00 :

Lyon - Reims

Rennes - Lille

Paris SG - Nice

Nantes - Marseille

Clermont - Lens



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 40 15 13 1 1 35 15 20

2. Rennes 28 15 8 4 3 26 12 14

3. Nice 26 15 8 3 4 25 12 13

4. Marseille 26 14 7 5 2 21 12 9

5. Lens 25 15 7 4 4 27 20 7

6. Angers 22 15 5 7 3 22 18 4

7. Lyon 22 14 6 4 4 22 21 1

8. Strasbourg 20 15 5 5 5 26 20 6

9. Monaco 20 15 5 5 5 20 19 1

10. Nantes 19 15 5 4 6 20 20 0

11. Montpellier 19 15 5 4 6 21 22 -1

12. Brest 18 15 4 6 5 22 22 0

13. Lille 18 15 4 6 5 19 22 -3

14. Reims 16 15 3 7 5 16 18 -2

15. Lorient 15 15 3 6 6 13 23 -10

16. Bordeaux 13 15 2 7 6 22 32 -10

17. Troyes 13 15 3 4 8 13 23 -10

18. Clermont 13 15 3 4 8 17 29 -12

19. Metz 12 15 2 6 7 17 30 -13

20. Saint-Étienne 12 15 2 6 7 17 31 -14