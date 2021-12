Ballon d'Or : pourquoi ce trophée rend fou le monde du foot

Le sujet du jour. Le Ballon d'Or. Il fait rêver tous les joueurs, tous les clubs, tous les amoureux du football. Après une année blanche, le 65e Ballon d'Or est attribué, ce lundi 29 novembre, au théâtre du Châtelet, à Paris.



Pourquoi on en parle ? Parler du Ballon d’Or, c’est pas seulement parler du foot ou de récompense. Parler de Ballon d’or, c’est aussi parler d’argent, d’influence, de secret. Bref, c’est bien plus qu’une simple consécration...



L'analyse. "Le football, c’est ce sport formidable où le collectif est au cœur de tout mais où les plus grandes réussites sont individuelles, explique Philippe Sanfourche, chef de rubrique football à RTL, dans Focus. Zidane, Papin, et tous ceux qui ont eu ce Ballon d’Or... Et bien à l’âge de 12-13 ans, dans leurs chambres il y avait les posters des plus grands. C’est comme un grand acteur. Il veut faire partie des superproductions hollywoodiennes mais si il reçoit l’oscar du meilleur acteur c’est mieux."

Le joueur a pris une place prépondérante Philippe Sanfourche, chef de rubrique football à RTL,

Messi, Mbappé, Ronaldo... Les stars du ballon rond sont bien plus que de simples athlètes. "L'individu, le joueur a pris une place prépondérante, souligne Philippe Sanfourche. Aujourd’hui, Lionel Messi est une multinationale. Quand le Paris Saint-Germain fait venir Lionel Messi dans la capitale française, c'est un joueur qui dépasse la dimension du club. Le PSG, c’est 55 millions de followers sur Instagram, Messi c’est 300 millions. Il y a des endroits sur la planète où Lionel Messi est connu et pas le Paris-Saint Germain."



