publié le 12/02/2019 à 09:49

Il a 11 ans et porte les mêmes prénoms et noms que le champion du monde de football : Kylian Mbappé. Cet autre passionné de football joue à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) et Le Parisien lui consacre un portrait ce mardi 12 février avec une photo de lui, dans la pause du célèbre attaquant du PSG lorsqu'il célèbre un but : très droit, bras croisés.



Avoir l'homonyme de son idole n'est pas commun, d'autant plus que ces deux Kylian ont d'autres points communs. Le père du plus jeune est aussi d'origine camerounaise. Ancien joueur de niveau régional, on demande souvent au papa s'il a fait exprès de donner à son fils le nom d'un champion... "On oublie vite qu’ils n’ont que huit ans d’écart et que, forcément, le footballeur n’était pas connu lorsque mon fils est né", répond le père au Parisien.

Quant au principal intéressé, il explique son point de vue concernant cet homonyme : "Depuis que l’autre est connu, j’ai pris l’habitude. Je n’y fais plus attention même si ça me fait plutôt plaisir. En tant que fan du PSG, j’aimerais bien avoir la même carrière que lui."