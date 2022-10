PSG-OM : pour qui le "Clasico" est-il le plus important ?

Seuls clubs français qualifiés pour la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille vont se retrouver sur la pelouse du Parc des Princes à l'occasion du traditionnel et emblématique "Clasico" aller. Outre la rivalité historique entre les deux clubs, l'aspect comptable va ajouter du sel à cette partie. Le leader parisien compte trois points d'avance sur son rival marseillais, troisième de Ligue 1, avant le coup d'envoi de cette 11e journée.

Dès la fin de son match et sa victoire au Portugal face au Sporting (2-0) en Ligue des champions, la formation phocéenne avait déjà les yeux rivés sur son prochain rendez-vous et ce déplacement dans la capitale. "Ce sera un match très important pour nous, pour les supporters, on est confiants, conscients de nos qualités, on va tout faire pour gagner, tout en y allant avec humilité", confiait le milieu marseillais Mattéo Guendouzi.

Marseille veut prouver

Tout faire pour gagner, l'OM l'espère souvent en se rendant dans la capitale. Depuis la prise de pouvoir du Qatar, en mai 2011, Marseille est peu reparti du Parc des Princes avec le sourire (1 victoire, 1 nul et 12 défaites). Mais l'OM voudrait prouver et valider son statut d'équipe potentiellement capable d'aller chatouiller le PSG cette saison.

Si elle est brillante depuis août, la formation d'Igor Tudor n'a affronté que trois équipes occupant actuellement la première moitié de tableau (Clermont, Lille et Rennes). Et malgré les dernières réjouissances à l'échelle continentale, les Marseillais doivent une revanche à leurs supporters après la défaite surprise du club face à la lanterne rouge Ajaccio au Vélodrome.

Agitation dans la capitale

Le Paris Saint-Germain fait, depuis quelques jours, les gros titres de l'actualité. Malheureusement peu pour ses performances sur le terrain. Le club traverse une crise extra-sportive sur plusieurs sujets. Après l'épisode polémique du "char à voile", le PSG a été accusé, cette semaine, d'avoir engagé une armée numérique pour harceler des opposants.

Plus tôt dans la semaine, la menace d'un départ, dans les prochaines semaines, de Kylian Mbappé a aussi bouleversé la semaine parisienne. Son rôle au sein d'une attaque parisienne, pourtant brillante en début de saison, et les signes d'agacement du champion du monde ont fait parler. Le contexte extra-sportif est loin d'être idéal.

Le sportif pointé du doigt

"J'ai des joueurs qui, depuis le match de C1, se sont plongés très rapidement dans la préparation du match. C'est un put... de sommet et on n'en parle pas. On peut recentrer le débat sur le foot", a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse avant ce PSG-OM. Sur le terrain, les récentes prestations parisiennes ont peu convaincu.

Les résultats n'ont pas aussi été la hauteur. Les Parisiens restent sur trois matchs nuls toutes compétitions confondues, deux face à Benfica et un sur la pelouse de Reims. Pour les joueurs et les supporters des deux camps, remporter un "Clasico" a une saveur bien particulière. Un revers, voire un résultat nul, plongerait le club dans une crise automnale dont il n'a certainement pas besoin actuellement.

