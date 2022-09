Avion privé du PSG : ce qu'il faut savoir pour tout comprendre à la polémique

La blague ne passe pas. Moins de 24 heures après la blague du "char à voile", mardi 6 septembre, le Paris Saint-Germain est dans la tourmente alors que la France devra vivre un hiver placé sous le signe de la sobriété énergétique.

Tout a commencé le dimanche précédent, lorsque le patron de la branche TGV-Intercités de la SNCF a réagi à une vidéo postée par le milieu de terrain du club francilien Marco Verratti, dans l'avion du PSG. "Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV, je re-re-renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et éco-mobilité", suggérait-il.

Selon un décompte arrêté ce mardi en début d'après-midi, ce message de ce dirigeant de la SNCF recueille plus de 3.300 retweets pour 18.500 "j'aime". Pour autant, ce n'est pas directement ce message qui a mis le feu aux poudres.

"Se déplacer en char à voile", la sortie de route de Galtier

Lors d'une conférence de presse au Parc des Princes, à la veille du match de Ligue des Champions, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier et l'attaquant Kylian Mbappé se présentent devant les journalistes. Pendant cette session de questions-réponses, le tacticien du PSG est interrogé par l'un de nos confrères sur le fait de savoir si, depuis son arrivée dans la capitale, il a déjà alerté ses joueurs "sur l'éco-mobilité".

Avant même que l'entraîneur ne réponde, Mbappé s'esclaffe de rire en croisant le regard de son coach. S'ensuit alors un long silence, avec que Christophe Galtier ne prenne la parole. "Je me doutais que l'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête, nous avons discuté (dans la matinée du lundi 5 septembre) avec la société qui organise nos déplacements. On essaie de voir si l'on ne pourrait pas se déplacer en char à voile", répond-il ironique.

Le gouvernement tacle le PSG...qui répond

Moins de deux heures après la conférence de presse, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra épingle l'entraîneur. "Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle ?", écrit-elle sur Twitter.

Mardi, la ministre de la Transition énergétique va plus loin et tance "le retard" du club de la capitale sur la question écologique. "[Cette] réaction n’est pas à la mesure du sujet du réchauffement climatique. J’invite sincèrement le PSG à se saisir très sérieusement de ce sujet ", lance-t-elle.



Face à ce tollé, le club parisien a réagi en expliquant devoir jongler avec plusieurs problématiques : "La sécurité, le respect de l'ordre public, les problématiques logistiques et l'environnement". Pour son déplacement à Nantes vendredi, le club a mis en avant l'heure tardive et l'impossibilité d'assurer le retour en train pour justifier son choix de l'avion. Lundi, RTL expliquait qu'un service de la SNCF était dédié à l'organisation de ce genre de déplacement, avec des prestations sur-mesure, y compris en matière d'horaires de départ et d'arrivée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info