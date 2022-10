INVITÉ RTL - Ballon d'Or 2022 : "Benzema fait partie des favoris", confirme Drogba sans livrer son choix

Intense actualité football en ce mois d'octobre et avant que la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) ne prenne toute la place : après une semaine de Ligue des champions et un PSG-OM en clôture de la 11e journée de Ligue 1, le 66e Ballon d'Or sera décerné lundi 17 octobre en soirée au théâtre du Châtelet à Paris.

Ambassadeur de la plus prestigieuse des récompenses individuelles et présentateur de cette soirée, Didier Drogba ne connaîtra pas le nom du vainqueur à la dernière seconde mais "au matin de la cérémonie, puisqu’on doit adapter les textes à l’événement qui suivra", explique--il.

Selon l'Ivoirien de 44 ans, Karim Benzema est-il le grand favori cette année ? "Il fait partie des favoris, bien sûr, répond l'ancienne légende de l'OM et de Chelsea sans vouloir mettre le Français de 34 ans au-dessus du lot. On a dû travailler sur une liste de 30 joueurs, 30 potentiels vainqueurs, et je pense qu’au fur et à mesure la liste a été élaguée pour ne retenir qu’un joueur. Mais encore une fois, je ne sais pas qui va l’emporter".

J'ai un favori, mais... Didier Drogba

Aux yeux de l'ancien attaquant, qui sont les autres favoris ? "Je peux parler de Haaland, de De Bruyne, de Vinicius. Qui d'autre ? Je vais en oublier et ça risque de vexer certains, mais il y a pas mal de joueurs qui peuvent prétendre à ce Ballon, d'où la beauté de cette compétition (...) J'ai un favori, mais je pense que le dire ce serait peut-être manquer de respect à d'autres en tant que présentateur de la cérémonie, je préfère le garder pour moi".

Pour en revenir à Benzema, Drogba n'est pas particulièrement bluffé par sa longévité. "Ce dont il faut se rendre compte, c'est que le football a évolué (...) Aujourd'hui, être performant à 34 ans, pour nous joueurs ça semble normal. Moi, à 34 ans, j'ai remporté une Ligue des champions (en 2012, ndlr) en ayant fait une deuxième partie de saison extraordinaire où physiquement je me sentais très très bien. Je pense qu'à ce rythme-là, Karim peut jouer jusqu'à 40" ans.

