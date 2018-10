PSG - OL : avec Thomas Tuchel, Paris agresse et ne ronronne plus

publié le 07/10/2018 à 11:00

Mercredi 3 octobre, les spectateurs du match PSG - Étoile rouge de Belgrade ont assisté à un festival. Paris a giflé les Serbes 6-1, sans fléchir, sans sentiments et quasiment sans relâchement. Certes, le PSG a déjà infligé des gros scores à des adversaires modestes, mais rarement en donnant aussi une leçon de football.



Et s'il faut toujours se garder de tirer des conclusions hâtives d'une compétition dont le juge de paix est la phase à élimination directe, ce Paris Saint-Germain montre depuis quelques semaines des signes de changement. La fameuse "patte Thomas Tuchel", l'exigent entraîneur allemand.

Arrivé tout sourire d'une année sabbatique à la suite de son départ de Dortmund, le stratège teuton s'est d'abord échiné à entamer une opération séduction auprès des joueurs et de la presse. Une phase indispensable à la mise en place de changements tactiques qui prennent du temps, et donc un capital sympathie qui pardonnerait les premier hoquets de son équipe.

Neymar libéré en 10

Ainsi, le premier accroc à Liverpool a été bien géré avec un 10-2 passé en trois matches de Ligue 1 face à Rennes, Reims et Nice. Des rencontres qui ont permis de se rassurer et de mettre en place certains signes de mini-révolution, à commencer par un Neymar libéré des contraintes de jouer sur un côté.



Le Brésilien est ainsi devenu le meneur de jeu du PSG, son accélérateur de particules, son détonateur. Derrière lui, Rabiot et Verratti ne sont plus en charge exclusive de la création, et peuvent jouer un rôle de "double pivot" au milieu. Fini le milieu à trois en place depuis 5 ans ? Sans doute. Du moins en tant que solution privilégiée.



D'autant que personne n'a remplacé Thiago Motta dans l'effectif, et que Marquinhos n'a pas encore effectué sa mue pour tenir son rôle de vigie de l'entre-jeu. Devant Neymar,, le jeu s'ouvre en grand et le soliste est désormais plus généreux en décalages, pour le plus grand bonheur de Di Maria,Mbappé et Cavani.

Maintenir la pression tout un match, et face aux cadors

Depuis trois semaines, "Ney" monte en puissance et devient régulier au fil d'un match. le choc face à Lyon sera un premier révélateur au plan national. Mais avec lui, c'est tout le collectif parisien qui semble avoir pris le contenu de la défaite à Liverpool comme un signe. Jamais le PSG version Qatar n'avait montré une telle intensité dans le pressing.



Là encore, l'aperçu a commencé à se faire par phases, qui deviennent de plus en plus longue. L'adversaire n'arrive pas à sortir du harcèlement des premières lignes parisiennes. Cavani donne le "la", suivi par Di Maria sur un côté et Mbappé de l'autre. Ce dernier devra faire sa part du travail. Rabiot et Verratti eux-aussi ne sont pas en reste.



La défaite à Anfield Road a montré que l'intensité était bien le point faible de cette équipe. Et les suiveurs le savaient depuis bien longtemps. Surtout lors des gros matches européens. Et au-delà de toute considérations tactiques, le véritable travail de Tuchel sera de faire de son équipe une machine aussi forte avec les "forts", qu'elle l'est avec les "faibles".