À l'Assemblée nationale, les députés créent des groupes pro-OM et pro-PSG

publié le 26/09/2018 à 14:58

Ne parlez plus de gauche ou de droite aux députés de l'Assemblée nationale mais d'Olympique de Marseille ou de Paris Saint-Germain. Il ne fait plus de doute que les élus sont des fans incontestables de football : c'est "l'un des sujets de conversion dans l’hémicycle. Notamment le lundi, quand les résultats du week-end sont commentés", explique Régis Juanico, député de la Loire, au Parisien.



Autre élément qui témoigne de leur passion : l'Assemblée nationale dispose de sa propre équipe, composée de 37 députés. Pour les entraîner ? L'ancien entraîneur de l'AJ Auxerre, Guy Roux, comme le révèle L'Obs.

C'est donc animés par "l'amour du football", que trois députés de La République En Marche, Hugues Renson en tête, ont lancé l'initiative d'un groupe transpartisan de soutien au PSG. Cette initiative n'a rien d'anodin. Il s'agit en effet d'une réponse à une démarche similaire d'un autre député... pro-OM.

Le PSG, c'est une ambition, un état d'esprit Hugues Renson, vice-président de l'Assemblée





À quoi va servir ce groupe ? "Nous organiserons des événements autour de la vie du club, des rencontres et des échanges avec la direction, le personnel et des joueurs, des réunions autour d'enjeux concernant le football français et international, des retransmissions, etc.", ajoute-t-il dans ce courrier, dont l'AFP a eu copie, qui est co-signé par Pieyre-Alexandre Anglade (député des Français du Benelux) et Roland Lescure (des Français d'Amérique du Nord).



"C'est le club d'une ville qui voit grand. C'est une ambition, un état d'esprit, une histoire riche de succès et de défaites cruelles qui ont marqué nos esprits", clame dans un courrier aux députés l'élu de Paris et vice-président de l'Assemblée Hugues Renson, qui lorgne comme d'autres sur la mairie.

Un groupe de supporters de l'Olympique de Marseille

Mais le cœur de bon nombre de députés chavirent davantage pour l'Olympique de Marseille. Selon Le Parisien, il s'agit du club qui recueille "le plus de suffrages". 17% des députés affirment qu'il s'agit de leur club préféré. Le PSG arrive deuxième avec 13%. "Les supporters du PSG ne peuvent faire moins bien", promettent les députés marcheurs, à un mois du premier "clasico" de la saison entre l'OM et le PSG au Vélodrome, le 28 octobre.



Les députés pro-PSG ont néanmoins salué l'initiative récente de leur collègue Les Républicains Éric Diard (Bouches-du-Rhône) de créer un groupe de supporters de l'Olympique de Marseille à l'Assemblée et au Sénat, quelques jours auparavant.