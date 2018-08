et Le Service des Sports

publié le 12/08/2018 à 11:20

Le PSG fera sa rentrée en Ligue 1 ce dimanche 12 août à 21 heures à domicile face à Caen. Trois champions du monde vont donc fouler la pelouse du Parc des Princes, dont la nouvelle star Kylian Mbappé. Avec Presnel Kimpembe et Alphonse Areolaont, les trois joueurs ont promis de présenter le trophée de la Coupe du Monde aux supporters parisiens.



Thomas Tuchel, entraîneur des Parisiens depuis mai dernier, fera ses premiers pas ce soir dans l'enceinte parisienne, après une première sortie réussie et remarquée au Trophée des champions. L'ancien coach de Dortmund poursuit sa mission séduction auprès des médias, mais surtout auprès des joueurs. Le jeune milieu de terrain Christopher Nkunku se réjouit de ce début de collaboration et parle d'un coach "joyeux", "proche" de l'équipe.

PSG - Caen sera à suivre en direct sur RTL dès 20 heures dans Soir de Ligue 1, avec Éric Silvestro et Sylvain Charley. Deux autres matchs sont prévus cet après-midi : Lyon - Amiens à 15 heures Bordeaux - Strasbourg à 17 heures. Pour rappel, hier, le samedi 11 août, Monaco l'a emporté 3 buts à 1 face à Nantes, Saint-Étienne a gagné 2 à 1 face à Guingamp, Reims s'est imposé 1 - 0 face à Nice, les Nîmois ont remporté leur match contre Angers avec 4 buts à 3, le Losc l'a emporté avec 3 buts à 1 face à Rennes et Dijon a remporté un succès face à Montpellier (2-1).

À écouter également dans ce journal

Encore une pluie de médailles françaises hier, le 11 août, aux championnats d'Europe d'athlétisme : l'or pour le triathlon en relais mixte et l'argent pour le relais 4x400 mètres femmes. La France a également récolté des médailles de bronze pour Morad Amdouni sur le 5.000 mètres après son titre en 10.000 et pour Pierre-Ambroise Bosse en finale du 800 mètres.



La fin des championnats est à suivre ce dimanche 12 août, notamment avec le saut à la perche, où le recordman du monde Renaud Lavillenie tentera d'enrichir son palmarès. En lancer de marteau, Alexandra Tavernier, de retour au plus haut niveau après deux années de traversée du désert, s'est qualifiée pour la finale.