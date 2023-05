PSG : Mbappé reste, mais où seront Messi et Neymar l'an prochain ?

Le feuilleton autour de l'avenir de Kylian Mbappé n'aura pas lieu cette année. La star du PSG a assuré qu'il serait bel et bien parisien la saison prochaine, dimanche soir après avoir reçu le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. "J'ai encore un an de contrat, je vais l'honorer", a assuré l'attaquant et capitaine de l'équipe de France. Son trio avec Lionel Messi et Neymar, formé depuis l'arrivée de l'Argentin il y a deux ans, devrait lui vivre ses dernières heures. La "Pulga" devrait, sauf énorme retournement de situation, quitter Paris au terme de son contrat, le 30 juin prochain.

Neymar, blessé depuis la mi-février, ne sera de son côté pas retenu par la direction parisienne. Mais encore faudra-t-il réussir à trouver un point de chute au Brésilien, dont les blessures et le salaire pourraient considérablement refroidir les clubs intéressés.

Messi : une fin de carrière en Arabie saoudite ou ailleurs ?

Le passage de la légende argentine au PSG, qui devrait se terminer fin juin, aura clairement été un échec. Ses statistiques en Ligue 1 ont pourtant été excellentes cette saison, avec 16 buts et un titre de meilleur passeur (16). Mais ses performances en Ligue des champions ont été au mieux quelconques et bien loin des espérances, aussi bien l'an dernier que cette année (éliminations en 8e de finale à chaque fois). Pire : la greffe n'a jamais pris avec les supporters, qui l'ont sifflé à plusieurs reprises. Le champion du monde argentin, 35 ans, devrait donc terminer sa carrière ailleurs. Si la piste la plus évidente mène au FC Barcelone, son club de toujours, les Blaugrana restent confrontés à d'énormes problèmes financiers et ne semblent pas en mesure de payer le salaire actuel de Messi, estimé entre 30 et 40 millions d'euros net par an. À moins que l'Argentin ne consente une considérable réduction salariale.

La piste de la MLS, le championnat nord-américain, a aussi été évoquée un temps. Mais ces dernières semaines, c'est bel et bien l'Arabie saoudite qui tient la corde. Plusieurs médias ont évoqué une offre mirobolante du club d'Al-Hilal, évaluée à 400 millions d'euros par an. Un salaire qui serait bien supérieur à son grand rival Cristiano Ronaldo, qui a rejoint l'Arabie saoudite et le club d'Al-Nassr depuis le mercato hivernal. Alors, verra-t-on bientôt de nouveaux duels de légende entre Messi et Ronaldo ? La réponse ne devrait plus tarder.

Mais qui veut de Neymar ?

Pour Neymar, la donne est différente. Le Brésilien, 31 ans, est encore lié jusqu'en 2027 au PSG et gagne une quarantaine de millions d'euros nets par an, selon plusieurs médias. Depuis son arrivée en France en 2017, le "Ney" a souvent enchanté la Ligue 1 et a été décisif en Ligue des champions, notamment lors du parcours jusqu'en finale en 2020 (défaite 1-0 face au Bayern Munich). Mais le Brésilien a été souvent blessé, à l'image de cette année où il n'a plus joué depuis la mi-février en raison d'une blessure à la cheville, et a manqué le huitième de finale retour de C1 face au Bayern. Son comportement et son attitude envers les fans ont également été vivement critiqués, au point de remettre en cause son avenir à Paris.

Mais si Neymar reste un formidable attaquant (quand il joue), quel club osera prendre en charge un tel salaire pour un joueur de 31 ans ? Les médias français et anglais ont fait état d'un intérêt de Manchester United, qui pourrait être racheté par... le Qatar. Mais jusqu'ici, aucune piste concrète n'a été évoquée pour la star brésilienne. Il ne serait donc pas étonnant que Neymar reprenne la saison prochaine avec le PSG, et Kylian Mbappé.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info